歌手の相川七瀬（50）が12日までに自身のインスタグラムを更新。LA在住の友人の放送作家との仲良しショットを投稿した。

「去年USに行ったときの写真」とつづり、「TBSのうたばんでお世話になってた川上ちゃんとの再会」と米国在住の放送作家の川上ともこ氏とのツーショットを投稿した。

「友達って大切だなとこの歳になってしみじみ。お互い遠い場所で、目標持って頑張ってるのいうことが励みになります」と記した。

「信用できるひとが少人数でも 近くても、遠くてもいてくれたら それで満足幸せだよね」と相川。「今年はすでに 沢山の海外がスケジュールにある もちろんUSにも、近々いくので 再会を楽しみにしてまーす」と記し、「#持つべきものは友」と添えた。

川上氏も写真を投稿。「2025貴重な思い出 90年代からのお付き合い（CDTV.うたばん.UTAGEなど） 七瀬ちゃんがお店にきてくれました。まだ、お店に不慣れな頃だったけど『川上ちゃんらしく』と背中を押してもらえたなぁぁ。ロサンゼルスで今年も待ってます」とつづった。