乃木坂46・林瑠奈、生成AI問題に「怖いですね」
アイドルグループ・乃木坂46の林瑠奈が、11日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（前9：54）に出演。Xの生成AI「Grok」で、違法な水着加工が問題視されているニュースについてコメントした。
【写真】初登場した乃木坂46・林瑠奈 ネット「顔が良すぎる」
林は「怖いですね。いつの写真をいつ使われるかわからないですし、利用者任せにせずに、サービス側がそういった制度を整えていってほしいなとも思うので。今後AIの技術の進歩と安全性がちゃんと両立されるのかなとか、プラットフォームどれくらい整っていくのかを、安野（貴博）さんに伺いたいです」と呼びかけた。
これを受け、安野氏は「悲しいことに、AIはいいことにも使われるんですけども、すごく悪いこともできてしまう。社会全体として、どうやって悪用を防ぐことができるのか、ものすごく真剣に考えていかなければならない」と語っていった。
【写真】初登場した乃木坂46・林瑠奈 ネット「顔が良すぎる」
林は「怖いですね。いつの写真をいつ使われるかわからないですし、利用者任せにせずに、サービス側がそういった制度を整えていってほしいなとも思うので。今後AIの技術の進歩と安全性がちゃんと両立されるのかなとか、プラットフォームどれくらい整っていくのかを、安野（貴博）さんに伺いたいです」と呼びかけた。
これを受け、安野氏は「悲しいことに、AIはいいことにも使われるんですけども、すごく悪いこともできてしまう。社会全体として、どうやって悪用を防ぐことができるのか、ものすごく真剣に考えていかなければならない」と語っていった。