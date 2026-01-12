治安がいいと思う「島根県の自治体」ランキング！ 2位「松江市」を抑えた1位は？
旅行などでふらっと訪れたとき、街全体ののんびりした空気感や、すれ違う人たちの優しい雰囲気に「ここならいつでも安心して歩けそう」と感じたことはありませんか。SNSや友人との会話の中で、「治安がよくてクリーンな街」として名前が上がるような自治体に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「島根県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「穏やかな住民の方が多く、不審者の情報の提供や子供の見守り活動なども行っていて、治安は良好です」（60代男性／兵庫県）、「住民同士のつながりが強く行政サービスも行き届いているから」（40代女性／兵庫県）、「市街地でも落ち着いた住宅街が多く、夜間も安心して歩けそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「島根の幼馴染が『住むならおすすめだし、サポート体制がいい』と言ってました」（20代女性／東京都）、「旅行客も多いエリアだと思いますが、治安が良かったと思うので」（40代女性／兵庫県）、「出雲大社があり、有名な神社が近くにあると観光客も地元の人も治安はいいと思うから」（30代女性／東京都）、「好きで何度も行っているが、治安がとても良い」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：松江市／69票2位にランクインしたのは、県庁所在地である「松江市」です。国宝・松江城を中心に広がる城下町であり、宍道湖の美しい夕景は街の象徴として親しまれています。松江駅周辺には繁華街があることから、県内では刑法犯の認知件数が多いエリアという側面も。しかし、それゆえに警察のパトロールや地域住民、ボランティア団体による防犯活動や子どもの見守り活動が非常に手厚く行われているのが特徴です。こうした「地域一丸となった防犯意識の高さ」が、住人の確かな安心感に繋がっています。
1位：出雲市／94票1位に輝いたのは、出雲大社を擁する聖地「出雲市」でした。神話の時代から続く歴史的な背景に加え、現在は県内第2位の人口を抱える工業都市・商業都市としての利便性も兼ね備えています。多くの人が集まる観光地であることから、統計上ではトラブルが少なくありません。しかし、それ以上に住民の防犯意識が極めて高く、地域コミュニティーによる見守り活動や近所同士の声掛けが生活に深く根付いているのが出雲市の大きな特徴です。こうした「人の目」による確かな防犯体制が、数値以上の平穏な暮らしを支えています。
