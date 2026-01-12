てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
不足を補いましょう。
自分に必要なことが分かってきそう。
周りと比べて、ちょっと弱い、もう少し補強をしたほうがいいと素直に思えそう。得意な人にやり方を聞いたり、短期集中でセミナーを受けてみたりすると、ぐんと実力が高まります。政治や経済の知識、語学力や専門分野のブラッシュアップなど、学びに力を入れてみましょう。
人間関係は、横のつながりが強まっています。ただ、この流れには乗りたくない気持ちが強いのでは？ 礼儀正しくあいさつは欠かさず、深入りをしないように上手に距離を取りましょう。
愛は、パートナーの背景にも配慮をするといい感じ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）実力養成のチャンス。
