【今週の運勢】2026年1月第3週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

実力養成のチャンス。
不足を補いましょう。

自分に必要なことが分かってきそう。

周りと比べて、ちょっと弱い、もう少し補強をしたほうがいいと素直に思えそう。得意な人にやり方を聞いたり、短期集中でセミナーを受けてみたりすると、ぐんと実力が高まります。政治や経済の知識、語学力や専門分野のブラッシュアップなど、学びに力を入れてみましょう。

人間関係は、横のつながりが強まっています。ただ、この流れには乗りたくない気持ちが強いのでは？ 礼儀正しくあいさつは欠かさず、深入りをしないように上手に距離を取りましょう。

愛は、パートナーの背景にも配慮をするといい感じ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)