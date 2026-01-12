おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
道を切り開いて。
覚悟が決まりそう。
知性派で、人の動きをよく見ているおとめ座さんですが、黙っていても何も変わらないことに気付くでしょう。互いに遠慮や様子見をしている状態から、一歩踏み込んで仕掛けていきましょう。最初は、あなたの一人勝ち。次に周りも追い上げてくるため、少々やりにくくなりますが、先行者の余裕を見せて、ちょっと融通を利かせてあげると、御恩と奉公の関係が結べて、周りが盛り上げてくれるようになるはず。
やりたいこと、変えたいことは、周りに相談を。実現率を高めます。
オフは、郊外へ。愛は、一途に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
