「ヒロミさんが2人いる」小園凌央、ヒロミ＆松本伊代との仲良し家族ショット公開「パパとママにそっくり」
タレントのヒロミさんと松本伊代さんの長男で、俳優の小園凌央さんは1月11日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開しました。
【写真】小園凌央、ヒロミ＆松本伊代との家族ショット公開！
この投稿にファンからは、「すてきな家族」「パパとママにそっくり」「仲良し家族いいですね」「伊代ちゃん、この写真めちゃくちゃかわいい」「憧れの大好きなファミリーです」「ヒロミさんが2人いる」「芸能人で1番好きなファミリー」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「芸能人で1番好きなファミリー」小園さんは「あけましておめでとうございます 久しぶりに全員集合したので、恒例の家族写真です」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目では、ヒロミさんと松本さん、弟の隼輝さんとの家族写真を公開しました。海に沈む夕日を背景に4人が並ぶ姿からは、仲の良さが伝わり、ほほ笑ましいショットです。
「両親の愛が感じられますね」小園さんは2025年9月9日の投稿で、「30歳になりました」とつづり、幼少期の家族ショットを公開。コメントでは、「お誕生日おめでとうございます」「両親の愛が感じられますね」「仲良し家族すてきだなぁ」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
