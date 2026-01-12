しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
新・あなたらしさで。
頑張れないムード。
もういろいろイヤになって、「辞めちゃおうかな？」的な気分になりやすいでしょう。もし、当たっている！ ならば、「そういう流れだから、真に受けるな」と自分に言い聞かせて。運気のアップダウンで、運命を左右するのは、大変危険です。「辞めたいけれど、それは時期的な思いっぽいから、もうちょっと頑張る」が正解です。
ただし、これまでのように、限界を超えてはいけません。「ちょっと疲れちゃって」的な話をして、負担を軽くしてもらうことも忘れずに。人を頼る、甘えるのも、今週のミッションです。
デートは、ロマンチックに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）無理をしない。
