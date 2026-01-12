かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
いいものだけ残して。
社交が活発になって、人付き合いに忙殺されそう。
楽しい時間を過ごせる反面、気になる言葉ももらうことに。「こうしたほうがいいよ」のアドバイスで、素直にうなずけること、なかなか消化できないことが出てくるでしょう。パッと実践できることは、開運を約束します。
でも、「え？」とためらってしまったり、やり方がパッと浮かばないことは、思い切ってスルーでいいみたい。もっと言えば、発言者との関係も見直していく必要があるのです。あなたの人生はあなただけのもので、誰かの意向に合わせなくてもいいことに気付いて。愚痴っぽい人、会えば誰かの悪口になるタイプの人も敬遠を。人間関係の整理が裏テーマに。
デートは、早めスタートで順調。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）取捨選択のサイン。
