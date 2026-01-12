【今週の運勢】2026年1月第3週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

取捨選択のサイン。
いいものだけ残して。

社交が活発になって、人付き合いに忙殺されそう。

楽しい時間を過ごせる反面、気になる言葉ももらうことに。「こうしたほうがいいよ」のアドバイスで、素直にうなずけること、なかなか消化できないことが出てくるでしょう。パッと実践できることは、開運を約束します。

でも、「え？」とためらってしまったり、やり方がパッと浮かばないことは、思い切ってスルーでいいみたい。もっと言えば、発言者との関係も見直していく必要があるのです。あなたの人生はあなただけのもので、誰かの意向に合わせなくてもいいことに気付いて。愚痴っぽい人、会えば誰かの悪口になるタイプの人も敬遠を。人間関係の整理が裏テーマに。

デートは、早めスタートで順調。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)