ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
焦らず、様子見で。
希望が通りにくく、不完全な条件を突き付けられそう。
仕方がないと諦めて、妥協をしたくなりますが、本当にそれで満足、納得がいくのか、冷静になって考えてみましょう。ないよりもマシ、仕方がないからこれで手を打つ的な発想でいると、あとからキャンセル分が放出されて、悔しい思いをするかも？
思い通りにならないなら、いっそ諦めるのも、今の流れとしてはアリです。ここをスキップしたからこそ、見られる風景、得られる何かがあるみたい。
オフは、ごぶさたの解消を。旧友に会いに行く、再訪するなど、デートにも組み込んでみて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）ストップサイン。
焦らず、様子見で。
希望が通りにくく、不完全な条件を突き付けられそう。
仕方がないと諦めて、妥協をしたくなりますが、本当にそれで満足、納得がいくのか、冷静になって考えてみましょう。ないよりもマシ、仕方がないからこれで手を打つ的な発想でいると、あとからキャンセル分が放出されて、悔しい思いをするかも？
思い通りにならないなら、いっそ諦めるのも、今の流れとしてはアリです。ここをスキップしたからこそ、見られる風景、得られる何かがあるみたい。
オフは、ごぶさたの解消を。旧友に会いに行く、再訪するなど、デートにも組み込んでみて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)