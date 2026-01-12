昭和に使われていた道具や社会に彩りを与えていた祭りを通して、暮らしの変遷を辿る企画展が、三重県四日市市立博物館で開かれています。

会場には、博物館が所蔵する昭和の暮らしの中で活用され、時代とともに移り変わっていった道具類や多くの人に親しまれていた戦前の四日市市最大の祭り「四日市祭」に関する資料あわせて約500点が展示されています。

なかでも、日本一大きなからくり人形「大入道」の骨組みは、その動きを支えるバネとして使われたセミクジラのひげの実物とともに展示されていて、貴重な自然資料とからくりの複雑な構造を間近にみることができます。

また、戦中に市の中心部から疎開させていたため空襲による消失を免れた鯨船の装飾の品々は、その豪華なつくりから町の宝として大切にされていたことが伺えます。

四日市市立博物館の学芸員阿部由佳さんは「さまざまな道具が戦前どんな姿だったのかとか、なかなか祭りだけでは見られないような道具類もお借りして展示しているので、間近でよく観察してみていただければ」と話していました。

この企画展は3月1日まで四日市市立博物館で開かれています。