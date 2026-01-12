おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
心のままに。
「やっぱり、やりたい」そんな気持ちが高まっていくでしょう。
ずっと決断ができなかったこと、一度は諦めて忘れたつもりになっていたことでも、自分で自分の本音はごまかせません。たとえ、直前で割高になっても、近々過ぎて枠がないかもしれなくても、望みを持ってやりたいことにチャレンジをしましょう。
あなたの熱意が不可能を可能に変えるミラクルが起こりそう。弾丸旅行に出る、ギリギリの滑り込みで応募するなど、時間との戦いにも勝てるはず。
社交は、オープンマインドで分け隔てなく。
愛は、ドラマチックに仕掛けましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）情熱にしたがって、
心のままに。
「やっぱり、やりたい」そんな気持ちが高まっていくでしょう。
ずっと決断ができなかったこと、一度は諦めて忘れたつもりになっていたことでも、自分で自分の本音はごまかせません。たとえ、直前で割高になっても、近々過ぎて枠がないかもしれなくても、望みを持ってやりたいことにチャレンジをしましょう。
あなたの熱意が不可能を可能に変えるミラクルが起こりそう。弾丸旅行に出る、ギリギリの滑り込みで応募するなど、時間との戦いにも勝てるはず。
社交は、オープンマインドで分け隔てなく。
愛は、ドラマチックに仕掛けましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)