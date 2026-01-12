新春恒例の「消防出初式」が11日、三重県四日市市で行われ、一堂に会した消防関係者が防火・防災への意識を新たにしました。

消防関係者らあわせて約1000人が参加し、四日市市出身で横浜DeNAベイスターズの東克樹投手が一日消防長に任命されました。

式典に先立ち、東投手を乗せた車両を先頭に、消防本部や消防団の車両76台がゆっくりと分列行進を行いました。

式典では、四日市市の森市長が2025年9月に発生した記録的な大雨による浸水被害などにふれ「今後も防災先進都市を目指し、地域防災力・消防力の向上に向けた取り組みを進める」と挨拶しました。

式典のあとには東投手によるトークショーが開かれ、東投手は自宅での水の備蓄や遠征先での非常口の確認など、自身で行っている防災対策を紹介し、集まった市民らに「日頃から防災意識を持ってください」と呼びかけました。

また、消防団によるはしご登りの演技が行われ、高さ6メートルのはしごの上で団員たちが次々と技を披露すると、会場からは大きな拍手が送られていました。

四日市市消防本部の管内では、2025年の1年間に114件の火災が発生していて1人が死亡しているということです。