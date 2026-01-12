Photo: ギズモード・ジャパン編集部

30回。人は、寝ている間にこんなにも寝返りしてるらしい。

でも冷静に考えて、こんなに体勢変わるのに、ベッドの形はそのまんま。それが身体に良いわけないって発想で、寝ている人の身体に合わせてくれるベッド、CESで見つけちゃいました。

Water Roboticsが手がけるロボットベッド、CAMAです。

42のマットレスブロックと1万のセンサーで、姿勢に合わせリアルタイムに変形

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

ポイントは、姿勢を読み取って、リアルタイムにベッドの形を変形してくれること。マット部分をよく見ると、ブロックに分割されている！ その数、42個。

それぞれのブロックに仕込んだ機器を上下させることで、身体の形や姿勢に合わせてくれるんです。1万個以上のセンサーが常時稼働していて、安眠を快適サポートします。

ブロックは最大約25cmまで持ち上がるので、色んな体勢にフィットしてくれそうですよね。

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

マットがゴゴゴっと持ち上がってくる絵面はちょっと面白い。25cmは流石に持ち上げすぎな気もしますが、もしかしたら身体を起こすサポートなんかにも使えるかも？

たまに寝苦しい夜ってありますよね。なんだかベッドの収まりが悪くて気になっちゃうやつ。そんな心配、もうさせない。フワリとあなたを包み込む。

使用者に自ら合わせてくれる家具って初めて見ました。これからの睡眠は、テックに丸投げ、な時代が来そうです。

Source: Water Robotics (1, 2)