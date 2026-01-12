【AFC U23アジアカップ】U-23UAE代表 0−3 U-23日本代表（日本時間1月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】敵２人をぶち抜く「衝撃ドリブル」

U-23日本代表のFW横山夢樹が相手2人を同時に突破。圧巻のドリブルにファンが大興奮している。

日本時間1月10日のAFC U23アジアカップのグループB第2節で、U-23日本代表はU-23UAE代表を3−0で撃破。2連勝を飾ってグループステージ突破を決めた。

初戦に続いて4−3−3システムの左ウイングで先発した横山は、得意のドリブルを武器に何度も違いを作り出した。とりわけ話題となったのが、21分のワンシーンだ。横山が相手陣内の左サイドでボールを持つと、UAEがダブルチームで対応。しかし、横山はお構いなし。右足のインサイドで細かくボールを触って間合いを計ると、縦に急加速してからすぐさま右足のアウトサイドを使って中央へ。カットインのタッチでボールを浮かして相手が出してきた足をかわし、相手2人を一気にぶち抜いた。

その後のシュートは相手DFにクリアされるも、CKを獲得してチャンスを拡大。現役時代にサンフレッチェ広島やヴァンフォーレ甲府でJリーグ屈指のドリブラーとして活躍した解説・柏好文氏は、「やっぱり形がありますね。あれは（相手が）飛び込めないですよ。相手2人がきていますけど、その間を行く。曖昧になりますから」と賛辞を送った。

「細かいタッチなら兄より上かもな」の声も

この一部始終には、ファンもSNS上で反応。「横山ヤバっ」「もう笑うしかないレベル」「今日もキレッキレ！」「ドリブルのキレエグい」「たまらん」「やべえよ」「上手いなぁ」「めっちゃいいドリブラーだな」「三笘みたいな貫禄がある」「J1でも通用しそう」「そこ浮かせて間割って行くのか…すご」「2人きてもその間行くか」「アジリティ、トップスピード、ドリブルスピード全てが世界トップ水準だわ」「三笘っぽいな」「細かいタッチなら兄より上かもな」と興奮した。

衝撃のドリブル突破を見せた横山は、2005年9月23日生まれの20歳。横浜FCなどで活躍した元サッカー選手の横山博敏を父に持ち、現在はベルギーのヘンクに所属する横山歩夢が兄だ。帝京高校を卒業後の2024年にFC今治に加入し、J3とJ2で存在感を発揮。その活躍が認められ、2025年12月26日にJ1のセレッソ大阪への加入が発表された。

日本時間1月14日のカタール戦（グループステージ3節）でも、そのドリブル突破に期待がかかる。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

