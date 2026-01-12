【ブンデスリーガ】バイエルン 8−1 ヴォルフスブルク（日本時間1月12日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】ケイン、衝撃ゴラッソ→成功確率5%“神様コース”を狙う瞬間

バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、2026年初戦で衝撃のゴラッソを叩き込んだ。

バイエルンは日本時間1月12日、ブンデスリーガ第16節でヴォルフスブルクと対戦。ケインはワントップで先発出場すると、1ゴール1アシストの活躍を見せて8ー1の大勝に貢献した。

頻繁にポジションを変えながら攻撃を構築するイングランド代表ストライカー。5ー1で迎えた69分にはフィニッシャーとして流石の一撃を放つ。

左サイドに流れながらFWルイス・ディアスのパスを引き出すと、対峙したDFモリッツ・イェンツとの距離をジリジリと詰めながらカットイン。最後はタイミングをずらして、小さく右足を振り抜いた。すると、ボールは鋭く曲がって、GKカミル・グラバラが横っ飛びしても手の届かない“神様コース”へ。最後はクロスバーとポストの角に当たってネットを揺らした。衝撃のゴールに、マークしていたイェンツはただボールを見送るのみだった。

ABEMAで解説を務めた鄭大世氏は「いやーすげぇ。サッカー簡単！すげー」と驚く。続けて「ミドルエリアからのシュートが上手い。神様コース。高さも完璧だったし、簡単そうに見えるけど10回蹴って、1回いくか、いかないかの確率をこんな簡単に決めてしまう」と決定力の高さに驚きを隠せなかった。

またABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「今年もバケモノです」「エグいって」「なんだこのゴール」「何してんだよ！w」「まじで簡単に決めるやん」「待て待てw」「ドン引きやわ」「シュートうますぎやろ」「カドカドだわ」「こんなん取れんやろ」「決定力が世界最強なんだわ」「ケインだとめっちゃ簡単そうに見えるよね」「守備側も嫌だろうな」などさまざまな声が上がっている。

なおケインのこのゴールは、ブンデスリーガ公式サイトによると確率5%のタフショットだった。これでケインは16試合で20ゴールとし、ブンデスリーガの得点ランキングトップを独走している。（ABEMA／ブンデスリーガ）