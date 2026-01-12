将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月12日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で第1局2日目の対局が行われている。午前10時30分にはおやつの時間となり、藤井王将は「深蒸し茶のスコーン」、永瀬九段は前日に続き「完熟メロンまんじゅう」とそれぞれの注文品が提供された。

【中継】深緑が美しい…藤井王将のおやつ

「掛川城 二の丸茶室」を舞台に争われている王将戦開幕局。掛川市は国内有数の茶処として知られており、今回対局者に提示されている食事・おやつメニューにもお茶を使った商品が多数掲載されている。

藤井王将は「深蒸し茶のスコーン」と「掛川和紅茶」を注文。深蒸し茶を使用した鮮やかな深緑色が目を引くスコーンで、あんことクリームチーズをサンドしている。深蒸し茶は通常よりも長く蒸すことで、まろやかでコクのある味わいとなることが特徴だ。茶処こだわりのスイーツとあり、視聴者からも「これは美味いやろ」「クリームチーズ重そうだけどうまそう」「あんことクリームチーズ合う」などの声が寄せられていた。

一方、永瀬九段は「完熟メロンまんじゅう」、「フレッシュジュース（紅ほっぺ）」をオーダー。完熟メロンまんじゅうは地元の菓子店で販売されている商品で、永瀬九段は対局1日目の午前、午後と連続注文していた。

3回連続のチョイスに、ファンからはツッコミが殺到。「メロンまんじゅう何個目？」「メロン好きなんや」「メロンまんじゅう大好きかよ」とのコメントが殺到していた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）