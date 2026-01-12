今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、気心の知れた人たちと過ごせるようです。ぶっちゃけ話もありそうですが、過去を精算できてストレス発散できるでしょう。お土産にスイーツを持っていくと◎ 恋愛面は、好きな気持ちが強まりそう。相手のことを想うがあまり、他のことが手につかない場合は要注意。散歩して気分を入れ替えてみて。
★ワンポイントアドバイス★
怠けないことが開運ポイントに。出不精になってしまいそうなときは、エネルギッシュな人を思い出してみると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
