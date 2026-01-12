“令和の愛人” 女優・甘妻里菜が魅せる大人の色気♡『FLASH』で妖艶グラビア

乃木坂46大特集号24P！池田瑛紗が飾る表紙＆巻頭10P、5期生の歌姫・奥田いろは、6期生の新星・愛宕心響が登場！細谷さら、甘妻里菜、伊織もえ掲載の『FLASH』は1月7日(水)発売

甘妻里菜、目指すは令和の愛人！35歳の色香を『FLASH』で漂わせた

女優・甘妻里菜が『FLASH』に登場。自ら「若い人とは違うグラビアにしたい。目指すのは”令和の愛人“と呼ばれるような存在」と語るだけあり、6ページのグラビアではポーズ、表情とも、大人の余裕を感じさせる妖艶な仕上がりとなっている。

インタビューでは彼女が考える「大人の色気」について、大いに語っている。

【プロフィール】

甘妻里菜（あまつま・りな）

35歳 1990年4月14日生まれ 徳島県出身

T168・B84 W60 H86

“令和の愛人”を目指し、グラビアで色気を全開にするお姉さん。

最新情報は、公式X(@rina_amatsuma)、公式Instagram(@rina_amatsuma)にて

【クレジット】

甘妻里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『色気のかおり』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！