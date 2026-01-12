滅亡へ追いやったのは現生人類!? 淘汰された「フローレス原人」の末路とは【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

体がどんどん小さくなって淘汰された人類「フローレス原人」

小さくなった体が結局不利に

インドネシアの東部、フローレス島に地球上で最も小さい人類が住んでいました。彼らの身長は1mほどと子どものように小さく、頭部はグレープフルーツ大しかありません。

しかし彼らのルーツをたどってみると、身長1.6～1.7mほどの大柄なジャワ原人であることがわかっていて、ジャワ原人の一部が初期にフローレス島へと渡り、独自に進化したとされています。

なぜこんなに小さくなってしまったかというと、小さな島で生活しているとその環境に適応して生物は小型化していく現象が起きるからかもしれません。陸地面積が狭いゆえ食料も限られてしまうため、100万年もの時間、小さなものが生き残るということがくり返されたのでしょう。フローレス島で生きていくために種の存続をかけて体が小さくなったフローレス原人ですが、実は小さくなったことが仇となって滅んでしまったのです。

その原因は現生人類のホモ・サピエンスの進出だとされています。とても小さな島ですから、居住環境をめぐって争いが起きたのかもしれません。５万年前に入植してきたホモ・サピエンスの身長は、現代の私たちとほとんど変わらなかったため、争いになれば、体の小さなフローレス原人が不利であることは間違いありません。

種の存続のために小さくなった人類

ジャワ原人から進化したとされるフローレス原人。小さな島の環境に適応し、100万年かけて体が小さく進化しました。

滅亡へ追いやったのは現生人類!?

5万年前にフローレス島へと渡ったホモ・サピエンスとフローレス原人が衝突し、体が小さかったフローレス原人が敗れ、絶滅へと追いやられたと考えられています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話』監修：今泉忠明