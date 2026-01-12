「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）

１区で滋賀代表の２３年ユニバーシアード金メダリストで、現在は松竹芸能所属のタレントとしても活動する北川星瑠（２４）が終盤に先頭に立つ走りをみせ、１９分３３秒で堂々の区間３位となり、反響を呼んだ。

残り１キロから前に出て、先頭に。中継では「タレントとの二刀流を目指して」と紹介され、解説の福士加代子さんも「すごーい。今日ノッてますね」と舌を巻いた。その後、長野、北海道の高校生に抜かれたが、力強い走りにＳＮＳなどでは「滋賀の１区の人タレント活動もしてるの？」、「タレントと両立してこの順位は素晴らしいな」、「滋賀が３位なんて！！しかもタレントやで」と騒然となっていた。

北川はレース後、自身のＸで「自分でもびっくり区間３位。嬉しさより驚いてます笑」と綴った。

元子役でもある北川は２３年に松竹芸能への所属を発表。夢について「日本最速の女優・タレントになる」と語っていた。