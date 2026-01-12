織田信長すら知らなかった！令和版・伝説の特撮ドラマで明かされた重臣の“最大の秘密”＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

前回、敵の教祖・幻妖斎（忍成修吾）の素顔が信長の重臣である滝川一益（忍成・二役）に瓜二つであることを知った赤影（佐藤大樹）。1月11日（日）に放送された第9話では、赤影が味方であったはずの一益に刃を向け真実を問い詰める展開となった。

すると一益は衝撃的な秘密を明かし…。

（※以下、第9話のネタバレがあります）

【映像】一益＝幻妖斎？ついに明かされる敵の教祖の秘密

◆「一腹という言葉を知っているか？」

前回、敵の教祖である幻妖斎と直接対峙した赤影。幻妖斎が今まで隠してきた素顔を見せると、その顔は味方の一益にそっくりだった。そして幻妖斎は再び赤影の前から姿を消してしまう。

続く第9話では、赤影が白影（加藤諒）にこのことを話し、一緒に一益のもとへと向かう。

赤影は一益に刃を向け「幻妖斎の正体は一益殿ですね」と単刀直入に告げると、一益は「案ずるな。話せばわかる」と返した。

ひとまず赤影が武器をしまうと一益は「一腹（ひとはら）という言葉を知っているか？」と切り出し、白影は「まさか…」と戸惑う。そして一益は、自分と幻妖斎は双子の兄弟だと明かした。

戦国武将の家では双子は不吉な存在として忌み嫌われており、弟のほうは出生後養子に出すなど存在を隠すことも少なくない。それは侍や忍の家でも変わらず、幻妖斎もまた一益と同じ見た目、力量にもかかわらず、この世にいないものとされてきたという。

そこで一益は幻妖斎のため、すべてを捨て何も言わずに1人で甲賀の里を出た。しかし幻妖斎は今や金目教の教祖となり、一益が身を置く信長陣営に牙をむいていたのだ。

一益はまだ双子の件は信長に伝えていないと話し、「務めを果たしてから伝えるつもりよ」と告げる。赤影が「務めとは？」と尋ねると、一益は自ら弟を討つことだと答えるのだった。