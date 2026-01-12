1月12日に放送開始となる今期のフジテレビ系“月9“ドラマは『ヤンドク！』。ある病院の脳神経外科に勤める実在の女性医師をモデルにした医療ドラマだ。親友の死をきっかけに猛勉強して脳神経外科医となり、旧態依然とした医療現場に新しい風を吹き込んでいく元ヤンキー娘・田上湖音波を、橋本環奈が演じる。

特筆すべきは、脚本を根本ノンジが手がけていること。NHK連続テレビ小説『おむすび』に続き、橋本と根本が再びタッグを組むという報せに心弾んだ朝ドラファンは筆者だけではあるまい。2024年度後期に放送された『おむすび』は、橋本演じる平成元年に神戸で誕生した米田結が主人公。阪神・淡路大震災を機に、家族と福岡の糸島に移り住んだ結が、ギャルマインドを持った栄養士へと成長していく姿を描いた。

『ハコヅメ～たたかう！交番女子～』（日本テレビ系）や『正直不動産』（NHK総合）をはじめ、これまで数多く人気漫画や小説の脚色を手がけてきた根本。いずれも原作ファンから高い評価を得ているが、その理由の一つにたとえコメディ作品であっても、安易なおふざけに走らないところが挙げられるだろう。キャラクター同士のかけ合いはユーモラスでありながら、『ハコヅメ』であれば、警察の日常、『正直不動産』であれば、不動産売買の裏側をリアリティーをもって活写し、お仕事ドラマとして成立させる。

加えて『監察医 朝顔』（フジテレビ系）と『おむすび』では、“震災”というテーマにも真摯に向き合った。根本は徹底したリサーチと取材を行い、そこから得た知識を単に羅列するのではなく、ストーリーラインから外れないかたちで組み込むことに長けている。

例えば『おむすび』では、「ボランティアの女性が避難所におむすびを差し入れするも、被害に遭った街を歩くうちに冷たくなってしまった」という実話も含んだエピソードを、結が栄養士を目指そうと思ったきっかけに繋げていた。結が病院の管理栄養士となった終盤は、チーム医療の大切さやコロナ禍における過酷な医療現場の実態も劇中に盛り込まれていたのが印象深い。

結の“ギャル”という設定の生かし方も絶妙だ。特に社会人編は顕著で、結はギャルメイクで仕事に臨んでいるわけではないので、一見するとギャルであることは分からない。だが、困難な状況でも前向きさと明るさを失わない姿勢、老若男女問わず、するりと相手の懐に入り込んでいくコミュニケーション能力などで、彼女が青春時代に培ったギャルマインドをしっかりと見せていった。

■主人公力と周囲を引き立てるバランス感覚を備えた橋本環奈 『ヤンドク！』でも、湖音波が“元ヤン”であることをことさら強調するのではなく、あくまで一つのバックグラウンドに留め、結のようにひとりの社会人として悩みながら仕事と向き合っていく等身大の女性像が打ち出されるのではないだろうか。橋本は2025年、『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）でも、「並外れた知識や記憶力を持つ天才ドクター」という超個性を乗りこなしつつ、繊細な感情表現で自閉スペクトラム症（ASD）の特性による困難と格闘する生身の人間を立ち上がらせていた。

橋本といえば、2022年から3年連続で『NHK紅白歌合戦』のMCを務め、生放送でも物怖じしない姿勢と手際のいい番組進行ぶりが大きな話題に。その臨機応変な対応力は芝居にも表れている。まずコミカルとシリアスのバランス感覚が抜群。橋本はコメディエンヌとして高評価を得ているが、怒りや哀しみを爆発させるシリアスなシーンでは観ている人を一瞬で引き込む強さを放つ。

また、圧倒的な主人公力を持ちながら、必要とあらば一歩後ろに下がり、周りを引き立てられる。根本の作品は登場人物が多いことも特徴の一つだ。特に『祈りのカルテ』（日本テレビ系）や『無能の鷹』（テレビ朝日系）のように、ひと癖もふた癖もある複数のキャラクターの心の葛藤や成長を同時進行で描き、一つの物語にまとめ上げる力は傑出している。『おむすび』は2週にわたるヒロイン不在期間が存在した、朝ドラとしては異例の作品で、それぞれのキャラクターの人生に平等にフォーカスを当てた群像劇となっていた。それでもなお、結が主人公のドラマとして成立していたのは、攻めるところは攻め、受けるところは受ける、橋本のメリハリのある演技に依るところが大きい。

今作も「第1話から湖音波の元ヤン感が全面に出ていて、すごく面白くなっていると思います。その一方で、医療ドラマとして繊細な部分や現代社会が抱える問題など、まじめに伝えなければならない部分もある」「湖音波以外にも濃いキャラクターの人たちがたくさん登場していきます（笑）。キャラ同士のテンポ良い掛け合いにも注目です！」という橋本のコメントから想像するに、その対応力が大いに生かされるのではないだろうか。『ヤンドク！』は、根本と橋本の相性の良さを改めて実感する作品となりそうだ。（文＝苫とり子）