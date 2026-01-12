昨年7月に負傷&選手登録抹消…横浜FCが31歳DFの契約満了を発表「重いケガのため、チームに十分貢献できなかった」
横浜FCは12日、DFレオ・バイーア(31)が契約満了に伴い、クラブを離れることが決まったと発表した。
ブラジル出身のレオ・バイーアは2024年にツエーゲン金沢から完全移籍。横浜FC加入後は2025年のルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合の出場にとどまり、同年7月にトレーニング中の右膝蓋骨骨折と選手登録の抹消が発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DFレオ・バイーア
(LEO BAHIA)
■生年月日
1994年11月4日(31歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
172cm/72kg
■経歴
オサスコ・アウダックス(ブラジル)-図南SC-オリベイレンセ(ポルトガル)-ビラフランクエンセ(ポルトガル)-金沢-横浜FC
■出場歴(国内)
J2リーグ:17試合1得点
リーグカップ:1試合
天皇杯:1試合
■コメント
「この2年間、一緒に過ごした選手たち、コーチングスタッフ、そしてクラブスタッフの皆さんにとても感謝しています。そして多くのことを学んだ時間でした。重いケガのため、チームに十分貢献できなかったことは残念ですが、これからもこのチームと、この素晴らしい街を心から応援しています。本当にありがとうございました。」
