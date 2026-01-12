トロント・ラプターズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年1月12日（月）

開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）

最終スコア：トロント・ラプターズ 116 - 115 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのトロント・ラプターズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし22-25で終了する。

第2クォーターはトロント・ラプターズが逆転し58-48で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し76-84で終了する。

第4クォーターはトロント・ラプターズが試合を有利に運び107-107で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにトロント・ラプターズがリードし116-115で終了する。

試合はトロント・ラプターズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-12 11:35:07 更新