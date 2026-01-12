Ê¿ÌîÈþ±§¤¬¸ì¤ëºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÆÀ¤¿¡È¼ý³Ï¡É¡Ö¤³¤Î´Ä¶¤Ç¤âÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡×¡¡À¤³¦½÷²¦¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿»É·ã¤È2026Ç¯¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾
¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥°2025-26¥·ー¥º¥ó¡×¤Ï11Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£ÉÍ¹ñºÝ¥×ー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤¬ÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¤ÈÂÐÀï¡£¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3－2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¼ç¾¤È¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥¹¤È¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤¬Ê¿ÌîÈþ±§¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯Ä©Àï¤·¤¿Ãæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹Ãæ¤ÇÆÀ¤¿¡È¿·¤¿¤Ê»É·ã¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¼º°Õ¤ÎÃæ¤ÇÌ¾Ìç¤«¤é¥ª¥Õ¥¡ー
Ê¿Ìî¤Ï2025Ç¯5·î¤ÎÀ¤³¦Âîµå¡Ê¸Ä¿ÍÀï¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï2²óÀïÇÔÂà¡£¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èà½÷¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°¤Î¶¯¹ë¡¦¿¼圳Âç³Ø¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦½÷²¦¡¦Â¹±Ïèµ¤ä¡¢2025Ç¯¤ËÈôÌö¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤Î蒯ÒØ¤é¤òÍÊ¤¹¤ëÌ¾Ìç¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¡¢¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿Ê¿Ìî¤Î¿´¤ÏÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¡£
6·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âè1¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¥Õ¥ë»²Àï¤·¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢Â¹±Ïèµ¤ä蒯ÒØ¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£12·î¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ë©Í½³þ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤È¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¤Ç¤â蒯ÒØ¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¡¢¿¼圳Âç³Ø¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦3°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë蒯ÒØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤ËËÜÅö¤ËËÞ¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿Ìî¤Ï¡¢¡ÖÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤ä蒯ÒØÁª¼ê¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î´Ä¶¤Ç¤âÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£Ãæ¹ñ¸ì¤Î¼èÆÀ¤Ë¤â°ÕÍß
·Þ¤¨¤¿2026Ç¯¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤â°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ÊÁ°¤«¤é¥ê¥âー¥È¤Ç³Ø½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¡È´Ä¶¤Ï¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤«¡£1»þ´Ö¤Î¥ê¥âー¥È¤Ç´ðÁÃ¤òºî¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢24»þ´Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤·¤«¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤«¤éÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤â¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÊ¹¤¼è¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤·ÊÖ¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼¡¤ÏÏÃ¤·ÊÖ¤¹¤Þ¤Ç¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤ÏWTT¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¹Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿Ìî¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¥Ä¥¢ー¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ã¤¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç²á¤´¤»¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÊÑ²½¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿1Ç¯¤ò¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£µ¨T¥êー¥°¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¤äÄ¹粼ÈþÍ®¤é¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤Ø»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢²°Âæ¹ü¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¿Ìî¡£2026Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÇÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¥Ä¥¢ー¤äT¥êー¥°¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶ì¤·¤ß¤ÈÀ®Ä¹¤ò·Ð¤¿¼ç¾¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£