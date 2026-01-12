タレント・霜月るな（35）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。キャンペーンガールの“下半身撮影”問題について私見をつづった。

千葉・幕張メッセで9〜11日に開催された「東京オートサロン2026」にキャンペーンガールとして参加した複数のモデルらがSNSで、下半身のみを撮影されたと“盗撮被害”を訴えた。

この問題について、霜月は「オートサロンでキャンギャルが盗撮されたみたいなん問題になってるけどローアングル以外やったら別に良くない？拡大されてアップで撮られてたのも仕方ないと言うか」と持論を展開。

そして「オートメッセ今年も出ますけどローアングル以外は全然撮影してくださいスタンスやけど」と自身についてつづった。

そのうえで「車に華を添える目的やけどそれでブースが盛り上がったらいいなって逆にセクシーすぎる衣装着てるよん 今年もK-BREAKでキャンギャルするから来てねん」とアピールした。

東京オートサロン2026のホームページに掲載されている「写真・動画等の撮影および配信・投稿に関するルール」では、禁止行為として「出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者の身体の一部を拡大または強調した撮影」「出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者に対する迷惑行為や嫌がらせ」などを明記している。