Éô²¼¤ÎÃË¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹²¼¤²¤é¤ì¤¿¡×¡¡¼ÒÄ¹»¦³²ÍÆµ¿¤ÎÄ´¤Ù¤Ë
¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î²ÏÅèÌÀ¹¨¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Éô²¼¤Î»³ÃæÀµÍµÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤¬Ç¤°ÕÄ°¼èÃÊ³¬¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÍýÍ³¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò²¼¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬12Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÖÅÙ¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£Âç¿¹½ðÁÜººËÜÉô¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬1.5¥«·îÊ¬¤«¤é1¥«·îÊ¬¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÍÆµ¿¼ÔÂð¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºòÇ¯Ëö¤ÎÌÀºÙ¤Ç¤Ï¡¢1¥«·îÊ¬¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÜººËÜÉô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢²ÏÅè¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÊÁ°¤«¤éÉÔËþ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£