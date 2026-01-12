アルバム部門の本賞は、RIIZE（ライズ）、SEVENTEEN（セブンティーン）、Stray Kids、IVE（アイブ）、ATEEZ（エイティーズ）、NCT WISH（エヌシーティー・ウィッシュ）、ENHYPEN（エンハイプン）、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）、G−DRAGON、TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）（五十音順）の10組が受賞した。デジタル音源部門の本賞は、ロゼ、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、BLACKPINK、IVE、aespa（エスパ）、All Day Project（オールデイプロジェクト）、ジェニー、ZOZAZZ、G−DRAGONの10組が占めた。

IVEは3年連続でデジタル音源本賞、アルバム本賞を同時に受賞する成果を収めた。本賞受賞者の中で唯一のバラード歌手であるZOZAZZは、「41年間、黙々と自分の道を歩んできたからこそ、この場所に立つことができた」と受賞の感想を述べ、人々の感動を誘った。

次世代K−POPを率いていくチームも栄えあるゴールデンディスクのトロフィーを手にした。新人賞の栄誉はAll Day ProjectとCORTIS（コルティス）が抱いた。将来が期待される「ネクストジェネレーション」の受賞者はKiiiKiii（キキ）だ。優れたパフォーマーに贈られる「ベストパフォーマンス賞」はTWS（トゥアス）とizna（イズナ）が受賞した。「ゴールデンチョイス」はARrC（アーク）とCLOSE YOUR EYES（クローズユアアイズ）が受賞し、その潜在力を認められた。

久しぶりに「完全体」によるパフォーマンスを見せて深い印象を残したMONSTA X（モンスタ・エックス）は「ベストグループ賞」を受賞した。ファンの投票を100％反映した「ゴールデンディスク Upbit人気賞」は、BTS（防弾少年団）のJINとHEARTS TO HEARTS（ハーツトゥーハーツ）が1位を記録し、受賞者となった。

今年のゴールデンディスクの授賞は、2024年11月初旬から昨年10月末までに発売された音源およびアルバムを対象に行われた。受賞者は昨年11月30日までのアルバム販売量および音源利用量などを集計して反映した「定量評価（60％）」と、ゴールデンディスク執行委員・歌謡担当記者・音楽番組PD・大衆音楽評論家・国内流通関係者らで構成された「専門家審査（40％）」を合算して選定された。授賞式はNAVER（ネイバー）のライブ配信プラットフォーム「CHZZK」で単独生中継され、17日午後2時からJTBC2・JTBC4で録画放送される。