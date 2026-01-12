〈「婚約者がいたのになぜ？」体調不良に苦しむ32歳男性が突然死“南極で起きた事件”に残された『奇妙すぎるナゾ』（海外の事件・平成12年）〉から続く

極夜に閉ざされた南極基地で、同僚女性との結婚を控えていた32歳の天体物理学者が、原因不明の体調不良の末に急死した。半年後の検死で判明した死因は猛毒メタノールによる中毒死。自殺か事故か、それとも他殺か――。完全孤立空間で起きた不可解な事件のナゾを、文庫『読んで震えろ！ 世界の未解決ミステリー』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

彼を殺したのはだれ？

基地内でメタノールは機材を洗浄するため使われており、誰でも入手は可能。実際、酒に混ぜて毒殺する事件が世界中で起きていた。

マークスの死をめぐり様々な憶測が飛び交うなか、捜査を担当することになったニュージーランドの警察が、自殺や他殺のほか、マークスが誤って、気分を高揚させるためメタノールを飲んだ可能性を指摘する。

実は、マークスは普段から大酒飲みで知られ、事件当時、深刻なアルコール依存症に陥っていた疑いがあった。また、彼は持病のトゥレット症候群（重度なチック症）を紛らわすため、飲酒することもあったという。

こうした状況から、マークスは基地内のメタノールを自ら摂取したものと推察された。

しかし、後にこの仮説は否定される。基地内には多くの酒類が保存されており、その気になればいくらでも手に入れることができた。わざわざメタノールを摂取する理由はどこにもなかったのである。

もちろん、マークスがメタノールの危険性を知っていたことは言うまでもない。

そこで浮上してきたのが、彼がメタノールではなくエタノールを飲もうとしていた疑いである。石炭や天然ガスから作られるため人体に有害なメタノールに比べ、エタノールは糖やデンプンから作られており人体への悪影響は少ない。

そのことを知ったうえでマークスはエタノールを飲もうとしたが、間違えてメタノールを摂取してしまったのではないかと考えられたのだ。エタノールとメタノールは見た目や味、臭いが似ており、薄めて飲めば区別するのは困難。基地内での保存方法が曖昧なこともあって、判断を誤った可能性は十分にありうる。

一方、事件を捜査していたニュージーランド警察当局は殺人の線も捨てきれないとして、マークスの死亡時、基地に滞在していた職員49人に聞き取り調査の協力を求める。が、これに応じたのは13人のみ。事件解決に結びつく証言は得られなかった。

事件はその後…

警察は2006年、マークスの人間性を考えると、自殺は考えられず、間違えてメタノールを摂取した可能性が高いと発表。

さらに、遺体の検視官が2008年、マークスの死因は自殺か毒殺かどちらとも言えないという報告書を提出したことにより捜査は打ち切られ、そのまま真相は闇に葬られた。

