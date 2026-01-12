女優の真木よう子（43）が昨年12月24日に事実婚の16歳年下の俳優・葛飾心との子を出産。29日にはインスタを更新し「赤ちゃんの爪切りってそもそも恐いのに老眼がプラスされてほとんど見えないからもう勘でいくしかない」と「高齢ママあるある」を綴り、話題になった。

【画像】真木よう子（43）の“16歳下の事実婚俳優”の最新姿を見る



新田真剣佑のファンを公言している真木

千葉県出身の真木は、同年代の安達祐実に刺激を受け、中学卒業後に親の反対を押し切り、仲代達矢が主宰する「無名塾」に応募。1000人を超える中から滝藤賢一らと共に選ばれ入塾した。

「仲代が真木の才能を絶賛。2年目の初舞台『どん底』で重要な役に抜擢した。だが、真木は稽古中に仲代と衝突して退塾。仲代と疎遠になったが、『芝居・役者の面白さを教わった』と感謝している」（舞台関係者）

23歳で挑戦した「グラマーな姿」での濡れ場

その後は別の芸能事務所に所属し、2006年公開の初主演映画「ベロニカは死ぬことにした」ではヌードや濡れ場にも挑戦した。

「瞬間で演技を変えられる才能を持つと監督が絶賛。推定Fカップのグラマーな姿も魅力でした」（芸能記者）

人気女優の座を不動にした矢先の08年、同い年の元俳優片山怜雄(れお)氏との「でき婚」を発表した。

「翌年女児を出産。育児・家事のほとんどを夫に任せて1年足らずで仕事に復帰。NHK大河『龍馬伝』で、坂本龍馬（福山雅治）の妻・龍役で存在感を放った」（女性誌記者）

7年で破綻した結婚生活

14年「さよなら渓谷」で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、「そして父になる」で助演女優賞をW受賞した。一方で、家庭をそっちのけで常盤貴子の夫で演出家の長塚圭史との熱愛疑惑を「FRIDAY」に報じられた。

「独身時代から『師』と仰ぐ長塚の舞台に出演。飲み会後、酔った真木が長塚の体に密着する姿を撮られてしまった」（芸能デスク）

結婚生活は7年で破綻し、15年に離婚発表。親権は真木が持ったが、娘は父の元から学校に通った。

「真木は自由を満喫。23年にはインスタで『パートナーシップの相手がいます』と指輪の写真を投稿。25年7月にはそのパートナーが葛飾であることが報じられました」（同前）

芸人に「エアガンで撃たれた」と告発され…

だが、トラブルも。24年、芸人の岩橋良昌が自身のXで「（真木に）エアガンで撃たれた」と告発した。

「真木は自身のSNSライブで『やってねぇーってんだよ』と疑惑を一蹴。だが真木のSNSには真偽を問う声が殺到。精神的に参ってしまい、拒食症で入院した」（ウェブ記者）

そんな事件も乗り越えた末の出産報告。今後はぷっつんトラブルではなく、高齢ママあるあるを恒例にしていく!?

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月15日号）