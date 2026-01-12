俳優の中谷美紀がきょう1月12日、50歳の誕生日を迎えた。この元日、毎年恒例のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるニューイヤーコンサートのNHK・Eテレでの生中継では、現地在住の中谷が和装でゲスト出演した。彼女の夫でドイツ出身のヴィオラ奏者ティロ・フェヒナーはウィーン・フィルに在籍している。中継では、指揮者のヤニック・ネゼ＝セガンが曲のあいまに世界平和への願いを捧げたことに中谷がすっかり感動し、涙ぐみながら感想を述べていたのが印象的だった。

当時42歳でビオラ奏者と結婚、1年のうち約半年は離れて生活

中谷は2018年に結婚して以来、オーストリアと日本のあいだを往復しながら活動を続けている。夫婦それぞれに仕事の拠点を持つため、1年のうち約半年間は離れて暮らす。しかし、夫とは常に一緒にいなくてもお互いに自立したうえでよい関係を築きたいという考えを共有しており、《その点で一致していなければ、たぶん結婚していなかったでしょう》と彼女は語る（『婦人公論』2021年2月24日号）。



1月12日に誕生日を迎えた中谷美紀 ©時事通信フォト

夫には前のパートナーとのあいだに儲けた娘が一人おり、中谷がオーストリアの家にいるときは週に1〜2回一緒にすごしているという。中谷は夫と当初英語で会話していたが、のちに彼の母国語でオーストリアの公用語でもあるドイツ語を習得すべく本格的に勉強するようになった。その理由の一つには、義理の娘の気持ちを理解し、円滑にコミュニケーションしたいとの思いがある。

もっとも、中谷がこれほどまでに生活を大切にするようになったのは結婚してからだ。それ以前の彼女は、生活を犠牲にしてまでも俳優という仕事に身を捧げるような人生を送ってきた。

ほどんど語られていない“デビューの経緯”

自分の生い立ちや芸能界入りの経緯について中谷はほとんど語っていない。デビュー当時に取材に応えた記事によれば、もともとは料理人になりたくて、高校に行くよう勧める周囲を押し切って調理師専門学校に進んだという（『毎日グラフ』1992年9月13日号）。芸能界に入ったきっかけはスカウトらしい。

17歳で宣言「大勢に好かれなくても、やりたいことを」

芸能界デビューは1991年、テレビ番組発のアイドルグループ・桜っ子クラブさくら組に参加したときにさかのぼる。この年の秋、同じグループの東恵子と「KEY WEST CLUB」というデュオを結成し、シングルを3枚リリースするなど1年あまり活動した。1993年には、資生堂のCMに続きドラマ『ひとつ屋根の下』に出演、俳優の活動を始める。新人時代のインタビューでは、目標は「個性派女優」と語り、《大勢の人に好かれようとは思っていないんです。それよりも、多少イヤな奴と思われても、自分のやりたいことができるようにしたい。もちろん、ただのわがままじゃなくて》と、17歳にして自分の意思をはっきり口にしていた（『サンデー毎日』1993年7月4日号）。

当時、取材で好きなものを訊かれると、愛読書はヘルマン・ヘッセの『デミアン』、映画はハリウッドよりもヨーロッパ、音楽ではエリック・サティやブライアン・イーノの環境音楽などを挙げ、強いこだわりをうかがわせた。

坂本龍一のファンだとも公言し、一緒に仕事をしたいと希望していた。その夢は、1995年に坂本のアルバム『SMOOCHY』の1曲「愛してる、愛してない」で彼とデュエットしたのに続き、翌年、坂本プロデュースにより1stアルバム『食物連鎖』をリリースしたことでかなえられる。もっとも、2023年に坂本が亡くなったあとで彼女は、《正直なところ、歌を唄いたい訳ではなかった。教授［引用者注：坂本のニックネーム］の音楽に触れることだけが喜びで、売野雅勇さんの詞の世界観を無感情に声にするボーカロイドを演じているような感覚だった》と当時を顧みている（中谷美紀『オフ・ブロードウェイ奮闘記』幻冬舎文庫、2024年）。

役が抜けず、その後の仕事も断るほど没頭した作品

坂本と初めて仕事をした1995年には、俳優としても利重剛監督の映画『BeRLiN』で主人公の風俗嬢キョーコを好演している。役に没入するあまりキョーコの人格が撮影後も1年ほど抜けなかったらしい。台本や劇中で着た衣装も後生大事にするつもりだったうえ、そのあとに出演オファーを受けた作品も断ってしまうほどだった。

それでも『BeRLiN』で俳優として注目されてからは、カルト的な人気を集めたドラマ『ケイゾク』（1999年）で生活力皆無の天才刑事・柴田純、映画『嫌われ松子の一生』（2006年）では流転の人生を送る川尻松子など、個性的な人物を数々演じてきた。ネット掲示板から生まれたオタク青年が主人公の純愛物語『電車男』の映画化（2005年）では、相手役の女性「エルメス」が中谷似と形容されていたことから、彼女自ら演じている。

いまいちど『BeRLiN』公開時に話を戻すと、このとき中谷は、これからも自分の心の中に住んでしまうような役を演じ続け、それが10にも20にもなったら、デジタルカメラが撮った画像でいっぱいになればデータを外に出さなくてはいけないように、自分の心もそういう状態にいずれはなるのかなと思っている……と独特の表現で語っていた（『ターザン』1995年12月13日号）。

その予想どおり、俳優を続けるうちに彼女は、24時間役柄の感情に集中していては心身ともにボロボロになって、人生が崩壊してしまうと悟り、役柄と自らの距離を適切に取るようになる。とりわけ『嫌われ松子の一生』では主人公の20代から50代までの人生を、しかもロケ地の都合で異なる年代のシーンを同じ日に演じなければならないこともあり、気持ちの切り替えを鍛えられた。以来、ひとつの作品が終わると台本や集合写真をためらわずにシュレッダーにかけるようにしているという。

スタッフや共演者と過度に親密になることはしない

スタッフや共演者とも過度に親密になることは控えてきた。その理由を中谷は、《移り気な性質のため、あまり親しくなりすぎると、共演した際に新鮮味を感じなくなってしまうんですね。バックグラウンドが見えすぎると、シリアスな場面でも笑ってしまって演技にならなくなりますし》と説明している（『婦人公論』前掲号）。彼女自身が生い立ちなどを明かしていないのも、そういう考えからなのだろうか。

「移り気で飽きっぽい」と彼女はことあるごとに自己分析している。それゆえ、作品ごとになるべく新しいこと、自分のできないことに挑戦するという気概で臨んできた。彼女はそんな自身を「性格としてギャンブラー」と称してもいる（『週刊現代』2012年8月11日号）。

5年越しのオファーが実現した初舞台での“過酷な経験”

舞台初出演となった井上靖の小説が原作の演劇『猟銃』（2011年初演）でも、いきなり1人で3役を務めるという無謀ともいえる挑戦をした。同作で演出を手がけたカナダ出身の映画監督フランソワ・ジラールは、それ以前に映画『シルク』（2008年）で一緒に仕事をしていたことから中谷に声をかけた。しかし、舞台に立つには長年の経験と肉体の鍛錬が必要だと思っていた彼女は、自分にはとても無理だと躊躇し、再三のオファーから逃げ続ける。それでも、この作品に取り組むことで自分の人生が変わるかもしれないと決心がつき、出演を承諾したときには5年が経っていた。

1人3役というのは中谷からの提案だった。劇中に登場するのは3人の女性で、ジラールからはそのうちの1人を選ぶよう言われたのだが、《正直なところ、一役では勝算がなかったんですよ。舞台の板の上に立ったことのない私のような人間が、熟練した二人の女優さんとの共演では、バランスが悪くなるって思ったんです。だったら三人演じてしまえば、なんとかなるのでは、と》考えたのだという（『週刊現代』前掲号）。

これが結果的にハードルを上げることになる。舞台上では1時間40分以上にわたってセリフを喋り通しのうえ、演じる3役のひとりが轟音のなか、怒りと悲しみと絶望に悶えて絶叫するという演出により、毎日喉に激しい炎症を起こした。それでも公演のあいだ鍼灸院に通い、喉の炎症部位に鍼（はり）を刺してもらいながら、どうにか舞台に立ち続けた。

《公演中は肉体を毎日ナイフで削っていくような、身体がなくなっていくようなそんな感覚を覚えました》とのちに振り返るほど過酷な経験であったが（『悲劇喜劇』2016年3月号）、それにもかかわらず、その後も2016年、2023年と再演を繰り返している。終わった作品に執着しない彼女には珍しいが、年齢を重ねたことで初演では理解に苦しんだ人物の心情もわかるようになるなど、再演により解釈がどんどん深まっていくのが魅力だという。

それ以前より難しい役を演じることは多く、そのために自分の喜びや幸せを封印して、極限まで自分自身を追い込むこともあった。ドラマ『白洲次郎』（2009年）では、女性で初めて能楽堂の舞台に立った随筆家・白洲正子を演じるため、1年間ほかの仕事を一切断って、能の稽古に専念している。

神野三鈴との二人芝居『メアリー・ステュアート』（2015年）の上演に際し、自身の演じたスコットランド女王メアリー・ステュアートよりも、相手役のエリザベス1世の生き方に共感すると語ったのも、彼女が女性としての幸せではなくイングランドを背負うことを選んだとの理由からだった。当時のインタビューでは《何かを選択するには、何かを犠牲にしなくてはならない。すべてを手に入れることは無理だと考えているので。（中略）仕事を続けることで、私の場合もプライベートな時間をずいぶん削ってきました。そのことによって、失ったものも少なくないと思います》と語っている（『婦人公論』2015年5月12日号）。

夫の生き方から教わった大事なこと

そんな生き方も夫との出会いをきっかけに省みることになった。出会ったばかりの頃に彼が口にした「Life is too short（人生はあまりに短い）」との言葉に、彼女は人生は楽しむためにあると教えられたという。実際、夫は世界でもっとも多忙だといわれるウィーンフィルでほぼ毎日演奏し、合間には練習やレコーディングもこなしながら、寸暇を惜しんでロードバイクやマウンテンバイク、登山やスキーを楽しみ、地方公演に行くたび美術館巡りや当地での食事に喜びを見出している。また、仕事仲間でもある演奏家たちと温かくていい距離感の友情を育んでいた。そんな自分とあまりに違う彼の生き方に中谷は驚かされる。

“まったく予想外だった”結婚を決断

結婚すること自体、どこにも属さず、誰にも縛られない自由な関係を好んできた彼女にはまったく予想外だった。ヨーロッパでは婚姻関係を結ばずに家族として生きている人も多いので、彼と付き合い始めてからも結婚は考えていなかったという。しかし、ビザの問題などから結婚という形をとらないと生活に多大な不便が生じることがわかり、彼と一緒に暮らすには結婚しか方法がなかったという事情もあったらしい。

コロナ禍も中谷が自分の人生を見つめ直すきっかけとなった。もともと彼女は先天的な股関節の不具合から、常に身体のメンテナンスを必要としていた。それがオーストリア滞在中にコロナ禍に見舞われ、ままならなくなる。そのうえロックダウン中につい食べすぎて体重が増え、とうとう身体が悲鳴を上げてしまう。そこで、家の近所でたまたま見つけたプロのアスリートたちの集まるコンディショニングセンターで理学療法士やトレーナーらの指導を受けることにした。

このとき、カウンセリングしてもらったスポーツ心理学者から、ここにはスポーツに一身を捧げ、勝利以外に何も望まないアスリートがよく訪ねてくると聞かされ、《私とて他人から見れば、たかが知れた演技のために人生をなおざりにして来た愚か者だったのだと気付か》された（中谷美紀『オーストリア滞在記』幻冬舎文庫、2021年）。

2023年には『猟銃』を新たに伝説のバレエダンサー、ミハイル・バリシニコフを相手役に迎えてニューヨークで再演し、それまでの2度の公演と同様、心身ともに大きな負担をかけながら舞台に立った。このとき、稽古の初日からいきなり例の絶叫シーンを本気で演じて喉を痛めてしまい、夫から「観客もいないのに声を張り上げて喉を潰すのは、指揮者や演出家に認めてもらいたくて仕方がない二流、三流歌手だけだよ」と電話で叱られ、猛省したという（前掲、『オフ・ブロードウェイ奮闘記』）。演奏家である彼ならではの忠言であり、そういうパートナーを得たことは彼女が俳優を続けるうえでも幸運といえるだろう。

原田マハの小説を映画化した『総理の夫』（2021年）で中谷が演じた日本初の女性首相・相馬凛子（現実の高市政権発足より4年先んじたことになる）も、働く女性が子供を育てやすい社会をつくることをマニフェストに掲げ、自身も夫とともに生活を犠牲にしないよう心がけていた。凛子と中谷は、結婚しても家に入るという感覚がないところも共通する。中谷が結婚に際し、外国人配偶者の特例を使って夫婦別姓を選んだのも、彼と結婚はするけれど、彼の家に入るわけではないとの思いからだった（『キネマ旬報NEXT』Vol.38、2021年8月）。

「俳優業は向いていない」「今の仕事にしがみつかなくても…」

さまざまな試練を乗り越えながら俳優として地歩を築き、映画賞や演劇賞もあまた受賞してきた中谷だが、デビュー当時より俳優をいつまで続けるかわからないと語り、結婚してからは、この仕事をいつ辞めてもいいと言ってはばからない。2年前のインタビューではこんなふうに冗談とも本気ともつかない発言もしている。

〈《俳優業は向いていないと思いながら、かといって他にできることもなく、やめるタイミングを逸しながらここまできてしまいました。でもヨーロッパでは、移民の皆さんは言葉が完璧ではなくてもたくましく働いていらっしゃる。そういう姿を見ていると、日本でつらくなっても行ける場所はいくらでもあるのだし、今の仕事にしがみつかなくても、何をしても生きていけると思えるようになりました。人生を楽しむ術はいくらでもあり、心豊かな暮らしもある。だから、きっと大丈夫。私自身が生成AIに取って代わられても、と思っています（笑）》（『日経ウーマン』2024年1月号）〉

もっとも、『猟銃』での身を削るような体験談などを読むと、俳優・中谷美紀の代わりをAIが務められるとはとても思えない。彼女自身、50歳を迎えるにあたり、尊敬する舞踊家・振付家のピナ・バウシュは年を重ねてこそ、どんなに鍛錬した若いダンサーにも出せない空気をまとっていたとして、《たとえ体が若い頃のように動かなくても、成熟した人間にしか醸し出せないものがあると感じています。同じように、私たちの仕事でも、50代だからこそ生み出せるものが、まだまだ増えていくはず》と今後への希望を口にしている（「大人のおしゃれ手帖web」2025年12月5日配信）。

《年齢を重ねるからこそものを言わずして、そこに佇まうだけで表現できることが増えてくると思います》とは6年ほど前の発言だが（『AERA』2020年3月2日号）、その域に達するまで中谷にはぜひ俳優を続けてほしい。。

（近藤 正高）