日本列島の各地で熊に襲われる被害が相次いでいる。死傷者も出ており、イベントの中止や学校行事の変更など、近年にない深刻な影響が拡大。山の木の実の凶作など原因はさまざまに指摘されるが、被害者からは熊の恐怖が語られている。

【実際の写真】「熊が少年の遺体を担いで…」事件の様子をイラスト付きで報じた当時の新聞など



ヒグマ（北海道斜里町） ©時事通信社

熊の被害は熊害（ゆうがい）と呼ばれ、昔から各地で報告されていたが、中でもいまから110年前、北海道北西部の僻地の開拓村で起きた羆（ひぐま）による事件は「熊害史上最大の惨事」といわれる。胎児と2年後に亡くなった子どもも含めると死者8人、重傷者は2人。現場の地名をとった「三毛別羆事件」としていまにその恐怖が伝わる。当時の人々が「魔獣」と呼んだ羆による惨事はどのように起き、どのように伝わったのか。

当時の新聞記事は見出し以外、適宜現代文に直して文章を整理。現代では使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。また、事件では羆による「食害」があったこと、つまり羆が人間の体を食べたことが分かっているが、歴史上の事件とはいえ、人権に配慮して表現を変えている部分がある。（全3回の1回目／続きを読む）

竹藪に少年の遺体…被害は頻発していた

1915（大正4）年という年は、前年に発足して第一次世界大戦参戦に踏み切った第二次大隈重信内閣が中国に「21カ条要求」を出したことで知られる。旅順・大連（いずれも現大連市）の租借期限延長、山東省のドイツ利権の譲渡など、膨大な利権の要求で中国との対立は決定的に。一方、年号が大正になって3年。11月には大正天皇の即位の礼が京都で行われ、その後も大嘗祭＝天皇が即位後、初めて行う新嘗祭（新穀を神に供えて国家安泰・五穀豊穣を祈る神道儀式）＝などがあり、祝賀ムードが続いていた。北海道でも札幌で提灯行列が行われる中、熊の出没と人間の被害が頻発していた。

「少年を咬殺（こうさつ＝かみ殺す）した熊を退治す 青年會（会）員と舊（旧）土人の手柄」

地元紙・小樽新聞（北海道新聞の前身の1つ）の同年11月24日付にはこんな記事が。「旧土人」とはいまでは完全な差別語だが、当時は先住民族の意味でアイヌ民族を指した。浜益（はまます）郡浜益村（現石狩市）で13歳の少年が兄と馬で薪を運搬中、突然現れた巨熊（おおぐま）が少年に飛びかかってかみ殺したうえ、遺体を担いで山中に入った。警察官と村民、青年会員、アイヌら約60人が捜索。竹藪で「食べ残し」の少年の遺体を発見した。

「体長3メートル」「体重300キロ」“巨熊”の情報が次々と

さらに雪の中で寝ている熊を見つけたが、多くが恐れて発砲しない中、6人のアイヌが狙撃。2発が腹に命中し、立ち上がった熊に1人が日本刀を突き刺した。熊は逃げたが、一同はさらに約4キロ追跡してようやく捕獲。体長1丈（約3メートル）余で稀有の巨熊だった。

別の地元紙・北海タイムス（北海道新聞の前身の1つ）の同年12月7日付にも「又も大熊 見事に射止（いとめ）らる」という記事が見える。芦別村（現芦別市）で同年春以来、巨熊の出没が甚だしく、5〜6月以降射殺が3頭に及んでいる。最近はまた毎晩出没。12月1日などは午後10時ごろ、民家で飼っていた鶏を食い、家人が留守の別の民家に板戸を押し破って侵入し、豚肉などの食料を食い荒らしたうえ、納屋で寝込んだ。

翌朝帰宅した家人が見つけ、別の男性が銃で熊の胸部を射抜いた。熊は窓から飛び出して山へ逃げた。3日、13〜14人が足跡を頼りに追跡。約4キロ先の山頂近くで発見。前日発砲した男性が放った1発が急所に命中して射止めた。「身の丈八尺（約2．4メートル）で体重80貫（約300キロ）余の巨熊だった」とある。同じニュースは翌12月8日付小樽新聞にも掲載されている。

「大騒ぎ」「大恐慌」も、当時情報には誤りや遅れも

そんな中、12月13日付北海タイムス社会面の欄外にごく短い記事が。

〈 大熊人を喰ふ（食う）

苫前村（現苫前町）サンケベツ（三毛別）に大熊現れ、さる10日、2名食い殺され、また11日夜も5名殺され、5名負傷し、大恐慌中（苫前電報）〉

当時の新聞は締め切り間際に飛び込んだニュースは欄外に掲載していた。一方、同じ13日付の小樽新聞は通常の欄に「猛熊七名を咬殺し五名に重傷を負は（わ）す（12日苫前発電）」として同内容を報道。末尾に「全村目下大騒ぎなり」と記した。両紙によれば計7人死亡5人負傷。確かに現地は「大騒ぎ」で「大恐慌」だっただろうが、実際の発生は12月9日だったことなど、この事件の報道は誤りが多い。さらに現場が僻地のため、情報が決定的に遅い。

実はこの事件は少し時間がたつとほとんど忘れ去られた。半世紀を過ぎて作家・戸川幸夫と吉村昭によってそれぞれ小説化され、世間に広く知られるようになったが、2人が創作の基にした資料は、現場周辺を管轄する古丹別営林署の林務官だった木村盛武が独自に調査し、事件の生存者らにインタビューを重ねてまとめた記録だった。1965年刊行の冊子「獣害史最大の惨劇 苫前羆事件」をはじめ、同じ題名などで雑誌や単行本で取り上げており、現在は『慟哭の谷 北海道三毛別・史上最悪のヒグマ襲撃事件』（文春文庫）で読める（ダイジェストは文春オンラインでも）。

当時の新聞報道が不完全なことから、この文章でも彼の記録で補強するしかない点が多い。記録のうち雑誌「苫前羆事件 ヒグマ10号別冊 獣害史最大の惨劇」（1980年）によれば、事件の舞台となった苫前村は北海道の中心地・札幌から北北東に約180キロ。ニシン漁が盛んな漁港の苫前中心部からも約30キロ離れており、古丹別川の支流・三毛別川に注ぐルペシぺナイ川（通称六線沢、御料川とも）に沿って上流に入った御料地（皇室の所有地）の開拓地だった＝当時の北海タイムス報道では「苫前市街から4里（約16キロ）」。当時の地名は北海道天塩国苫前郡苫前村大字力昼村三毛別御料地農地六号新区画開拓部落六線沢（現苫前町三渓、通称六線沢）と長い。

被害に遭ったのは入植者の人々

明治維新後、皇室の財産を増やす目的で官有林、官有地を御料林、御料地に編入する動きが強まり、北海道でも1890年から8カ所の国有林200万町歩（200万ヘクタール）＝東京ドーム42万6000個分、当時の北海道の山林の約半分＝が、うち天塩国では33万5000町歩が御料林とされた。4年後にはその3分の2が北海道庁に下げ渡されたが、苫前は御料林として残った。その後、御料林内の農業適地について農民の入植・開拓を認める方針が進められ、開拓地が広がった。

『苫前町史』（1982年）は「この地域には明治43（1910）年ごろから相前後して隣村の鬼鹿、大椴（おおとど）＝いずれも現小平町＝の両開拓地より新懇地を求めて15戸の入植者があったが、被害にあったのはこれらの人々である」と記す。『慟哭の谷』はその2カ所に加えて「東北の河辺から」と記述しており、秋田県河辺町（現秋田市）と思われる。

吉村昭『羆嵐』はフィクションだが、六線沢の開拓農民は東北地方の同じ村にいたものの、困窮し、指定された築別（現羽幌町）の御料地に入植。そこがすさまじい蝗害（こうがい＝イナゴの被害）に遭ったことから、御料林を管理する帝室林野管理局の指定で六線沢に移転したとしている。あるいは、元々は秋田の農民だったのかもしれない。

農家に巨熊が乱入し、男児を噛み殺した

「ヒグマ10号別冊」によると、北海道庁に事件第一報の電報が入ったのは12月12日。2回の被害をまとめての報告だった。北海タイムス、小樽新聞とも初報が12日に苫前から電報で発信されたように書いているが、実際は本社や取材拠点があった札幌から発信されたと考えるのが自然だ。翌12月14日付で北海タイムスは「熊害公報 苫前の大惨事」の見出しでやや詳しく報じた。

〈 昨日紙面欄外記載のように9日午後7時ごろ、天塩国苫前郡苫前御料地サンケベツの農家に巨熊が乱入し、太田幹雄（9）をかみ殺したうえ、その母マヨが行方不明に。たぶん猛獣がくわえ去ったのだろうという電報が道庁に達した。

引き続き12日、またも巨熊が民家を襲い、5人を殺して5人を負傷させたという公式の連絡があった。同庁保安課からは直ちに羽幌警察分署に向け、地方青年会の主だった者と旧土人に捕獲駆除させて民心を安定させるよう打電。同分署は署員と村民を督励して熊退治に大活動をしているという。〉

「太田幹雄（9）」は「蓮見幹雄（6）」、「マヨ」は「マユ」の誤り。発生日は訂正されているが、これも道庁の動きを書いているだけ。札幌での取材であることは間違いない。当時の国鉄路線は、羽幌線（1927年開業、1987年廃止）はまだ通っておらず、1910年に留萌本線が留萌まで開業していた。それでも、札幌などの取材拠点からは移動手段も限られ、たどり着くのは相当の苦難だっただろう。それで北海タイムスは穴埋めのつもりだろうか、15日付から4回続きで「熊物語り 過去十一年間熊に喰ひ殺された人」を連載。「熊という言はある意味において既に北海道を代表する言葉である」の書き出しで、明治末期から熊による悲惨な被害が続いてきたことを年ごとに列記した。

その間の16日付には「大熊と死傷十二名 熊は未だに捕獲されず人心頗（すこぶ）る恟々（きょうきょう＝恐れおののく）の有様」を掲載。「いまだに詳しい情報はないことから巨熊の捕獲はできていないようだ」として経緯を記した。一方小樽新聞は同じ16日付で「古丹別の青年大擧（挙）して熊狩」の見出し。2度にわたる被害で全村の青年たちが大挙して熊退治をしようと隊を組み、手に手に猟銃や長刀を持って出発したことを伝えた。どういうわけか、この日の2紙は現場を「古丹別村」と誤記。報道の混乱は続いていた。

そして12月19日付で小樽新聞は社会面トップで「山に吼（ほ）え野に嘯（うそぶ）き 老幼数名を咬殺した猛熊狩」で9日の惨事を熊の絵入りで伝えたが、発生した日をはじめ誤りや不正確な点が多い。地元紙でもそうだから、中央紙は推して知るべし。福澤諭吉創刊の時事新報が12月19日付で「小樽18日特電」で「五人大熊に噛（かみ）殺さる 天鹽國（天塩国）の惨事」を短く報じた程度だった。そして――。

「500名で退治」熊を射殺・駆除したと報道

12月20日付北海タイムスは「巨熊遂に殪（たお）る 猛悪無比の苫前大熊五百余名で銃殺」、小樽新聞は「猛熊漸（ようや）く退治せらる 三毛別界隈（かいわい）の住民始めて安堵す」の見出しで、いずれも14日に熊を射殺・駆除したことを報じた。

2紙とも「熊は金毛で背丈は十尺（約3メートル）以上」と記述。中央紙も東京朝日が同じ日付で「巨熊數（数）人を殺す 五百名で退治す」と一連のいきさつを「札幌特電」で伝えた。

時事新報は21日付で「人喰熊退治さる 六人噛殺の大熊 包囲銃殺せらる」と「小樽20日午後特電」で報道。徳富蘇峰の國民新聞も同じ日付で「金毛の巨熊五人を噛殺す 首尾好く射止む」を「札幌電報」で載せた。（つづく）

（小池 新）