いまから110年前、北海道北西部の僻地の開拓村で起きた羆（ひぐま）による事件は「熊害史上最大の惨事」といわれる。胎児と2年後に亡くなった子どもも含めると死者8人、重傷者は2人。現場の地名をとった「三毛別羆事件」としていまにその恐怖が伝わる。当時の人々が「魔獣」と呼んだ羆による惨事はどのように起き、どのように伝わったのか。

事件を扱った当時の新聞（小樽新聞）

当時の新聞記事は見出し以外、適宜現代文に直して文章を整理。現代では使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。また、事件では羆による「食害」があったこと、つまり羆が人間の体を食べたことが分かっているが、歴史上の事件とはいえ、人権に配慮して表現を変えている部分がある。（全3回の2回目／続きを読む）

◆◆◆

事件の発生、北海タイムスは12月21日付から「熊害大惨事の詳報」を4回、小樽新聞は24日付から「不安の六晝（昼）夜 苫前三毛別猛熊退治後聞」を3回、それぞれ連載。ようやく事件の全容が明るみに出た。「不安の六晝夜」は第1回の冒頭、「実に本道未曾有の熊害」とし、「当時この熊狩りに参加した本社駐在員は惨事前後の日記を報じてきた」と書いているが、本当に「本社駐在員」だったかどうか……。

一方の「熊害大惨事の詳報」は最終回末尾に「（羽幌警察）分署長より宮崎（北海道）警察部長への通告と、同地へ出張した木村警察医に、同村から札幌に来ている川村某の談を総合したもの」と記している。北海タイムスの「熊害大惨事の詳報」を基に木村盛武※の記録で修正・補足する。



※木村盛武＝当時現場周辺を管轄する古丹別営林署の林務官で、独自に調査し、事件の生存者らにインタビューを重ねてまとめた人物。現在その記録は『慟哭の谷 北海道三毛別・史上最悪のヒグマ襲撃事件』で読める。

〈 三毛別御料地に巨熊が出没し、6人をかみ殺して6人を傷つけたうえ、十戸余りの農家へ侵入。同地方の住民を震駭（しんがい＝恐れ驚き震える）させたことは本邦開闢（天地の始め）以来未曾有の椿事（ちんじ＝思いがけない大変な出来事）だが、いま詳報が入ったので記す。

▽死者 太田三郎（42）の内縁の妻・阿部マユ（34） 蓮見幹雄（6） 斉藤石五郎（42）の妻・タケ（34） 同三男・巌（6） 同四男・春義（3） 明景安太郎（40）の三男・金蔵（3）

▽負傷者 明景安太郎の妻・ヤヨ（34） 同長男・力蔵（10） 同次男・勇次郎（8） 同長女・ヒサノ（6） 同四男・梅吉（1） 長松要吉（59）

▽ほかに避難して危害を免れた者13人〉

実際には死者8名、負傷者3名

明景梅吉はこの時の傷がもとで2年8カ月後に死亡。斉藤タケには臨月の胎児がいたので、それを含めると死者は8人となる。負傷者としてあげられた勇次郎とヒサノはけががなかったことが判明。これで死者8人、負傷者3人に。蓮見幹雄は、太田家に子どもがいなかったので、6歳のときから実子代わりに預けられていた。死亡当日、太田家に入籍。長松要吉は太田家に同居する雇い人だったようだ。

「顔面血まみれになって倒れていた」「寝具は真っ赤に染まって…」

〈 第一に被害を加えられた太田三郎方は御料奥地六号にあり、家人4人中、長松要吉は9日午前7時ごろ、樹木伐採のため山に登った。三郎も地区道路の架橋工事の手伝いで外出。家にはマユと蓮見幹雄の2人だけが留守番をしていた。ところが、午後4時ごろになって要吉が1日の作業が終わって下山。帰宅すると、屋内の土間に大豆、小豆などが散乱しており、ただ事でないのを怪しみながらよく見ると、血痕があちこちに点在し、炉端には幹雄が顔面血まみれになって倒れていた。びっくりして三郎の出先に知らせ、居合わせた1人とともに3人で現場に戻って調べたが、マユは家におらず、行方不明であるばかりか、鮮血がしたたり、寝具は真っ赤に染まって乱れ、血痕が所々に付着して足の踏み場もない凄惨な光景を呈していた。

窓の下の板囲いを突き破って大穴を開け、東方の山中に向かって何物かを引きずって行ったような形跡が歴然としていたことから、はじめて巨熊の仕業で幹雄が殺され、マユが薪で熊と戦ったが力及ばず、夜具に隠れたところを熊にさらわれたことが分かった。だが夜中なのでいかんともしがたく、焚火をしながら一夜を明かし、翌朝（10日）になってようやく近隣に知らせた。30人余りの応援を得て雪上の跡をたどってマユの遺体を探しに山に登ったところ、70間（約127メートル）余りの谷間に1頭の巨熊がマユの遺体を見張り、悠然と控えているのを発見した。同時に、熊も騒々しい物音に驚いたのだろう 猛然と立ち上がり、雪を蹴って雪煙をあげて突進してきた。一同は尻込みしてなすところを知らずためらい、銃を持った5人は狼狽のあまり、誰も発砲する勇気がなく、わずかに1人が1発を発射した。〉

食い尽くされて残った両足が現れた

木村盛武の記録によれば、3丁が不発だった。当時の開拓小屋は粗末で、ほとんどは草で囲っただけ。板囲いだったのは太田家だけだったという。小樽新聞で連載された「不安の六晝（昼）夜 苫前三毛別猛熊退治後聞」は、太田三郎一家は前年11月、（隣村の）鬼鹿村（現小平町）から移住してきたと書いている。ここまでが「熊害大惨事の詳報」の第1回。第2回以降も詳しい叙述が続くが、当時の新聞記事らしく、次のように美文調で活劇ふうの文章が目立つ。「寂寞を破り、轟然響く1発の銃声も、狙いも違って空しく巨熊を怒らせるのみ……」。整理しながら記述を追う。

〈 猛り狂う熊は恐ろしい牙を見せて肉薄。危険が迫ったため、30人余りの人々は逃げ帰った。熊はそれ以上追ってこなかったので、一同は危険を免れたが、そのままにしてはおけず、勇を鼓して再び熊がいた所まで進んだ。雪を盛って小さな穴が開けてあるので、掘ってみたところ、大量にかき集めた笹や樺の葉の中から、食い尽くされて残った両足など、マユの遺体の一部が現れた。一同は身を震わせて、その旨を古丹別巡査駐在所と帝室林野管理局（札幌支局）羽幌出張所古丹別分担区員に届け出た。〉

木村盛武の記録によれば、その使者に立ったのが開拓農民の斉藤石五郎だった。はじめはクジでほかの人間が行くことに決まっていたが、気が進まないとして石五郎に代わりを依頼。妻子を安全な場所に避難させることを条件に引き受けた。これが悲惨な運命の始まりだった。

「熊害大惨事の詳報」はこの後、約300人が11日から山狩りを実施したが、成果がなく、12日になって、11日に第2の被害があったとの知らせがあったと書いている。しかし、木村盛武の調査によれば、第2の被害があったのは太田家で通夜があったのと同じ10日夜。『苫前町史』もそれに沿っている。「ヒグマ第10号別冊」は「ほとんどの記録、証言などによっても12月11日となっており、遺族の一部ですら、かく信じ込んでいる」とし、「本事件最大の疑問」としている。何かの記憶違いがそのまま定着したのだろうか。以下、木村の調査に従って修正して引用する。

〈 第2の被害とは10日、第1の被害があった太田三郎方で、遺体を納棺し、付近の者十人余りが集まって通夜が行われていた午後8時ごろ、突然棺が置かれていた側の板戸を破り、1頭の巨熊が乱入。火を恐れたものかランプをたたき落として真っ暗にし、暴れ回った。

居合わせた人々は仰天して一斉にときの声をあげ、銃を携えた1人は機転を利かせて空包を放ったので、さすがに獰猛無比の巨熊も鉄砲の音に驚いたのだろう、逃げて姿を隠した。約40間（約73メートル）離れた隣家で警戒中の数名はときの声を聞き、銃をとって太田方へ駆け込んだが、熊はその間に60間（約109メートル）隔たった明景（みょうけ）安太郎方に侵入。生き地獄を現出させていた。〉

研究者らによれば、熊の習性として、自分の獲物を取り戻しに来たのだという。この時発砲したのは日露戦争帰りの“勇者”だった。明景家は太田家から約500メートルの距離。斉藤家からは約900メートル下流で比較的安全とみられていた。

暴れ回る熊から逃げ惑い、次々襲われ…“阿鼻叫喚の惨状”

〈 明景家は当主の安太郎が所用で隣村に出掛けており、家には妻ヤヨと子ども6人、そして山の上から避難してきていた斉藤石五郎（駐在所などへの連絡に出掛けていた）の妻タケと五男の巌、六男春義の女性と子どもだけがいた。炉端に集まり、不安に包まれていたところ、血迷った巨熊は恐ろしい勢いで突入。暴れ回って灯火が消えた暗闇の中、熊は鋭い眼光で猛威を振るった。

一同は逃げ惑い、子どもらは「助けてくれ！」と泣き叫んで阿鼻叫喚の惨状を呈した。獰猛極まりない熊は、梅吉を背負って前は勇次郎にすがりつかれほとんど気絶しそうなヤヨを捕らえて梅吉の足にかみついた。親子もろとも抱き締めて軽く2〜3度、その頭部をかんだ。勇次郎は頭が熊のあごの下に挟まれていたため、かまれずにすんだ。

要吉が慌てて屋外に逃げようとするのを熊は床を蹴って追いかけ、捕えようとした瞬間、ヤヨは負傷しながら勇次郎の手を引いて逃げ出した。要吉は熊に一撃を浴びせられて右手としりに爪の傷を負ったが逃れ出た。要吉が転ぶようにして走り、太田家へ急を告げたので、居合わせた一同は一斉にときの声をあげ、あるいは石油缶をたたいて各所に火を立てて大騒ぎとなった。〉

「腹破らんでくれ！」「のど食って殺して！」

〈 熊はなおも暴れ回り、臨月で体の自由が利かないタケを捕らえ、タケの左右に取りすがる巌、春義と明景の三男・金蔵に一撃を加えて即死させた。タケの足を食い始めたため、タケは痛手を負いながら、慌てている力蔵に「私は到底助からないものと諦めるが、おまえ早く逃げよ」と子を思う親心、「早く早く」とせき立てたが、力蔵は子どもながらも母の危難を見捨てて逃げる勇気もなく、ためらっていた。熊の立ち上がる様子に、家の草囲いと雑穀俵の間に潜り込み、俵を被って息を殺し、難を逃れた。熊は妊娠中のタケの腹部を食い、胎児と内臓を引っ張り出した。金蔵と巌の遺体の一部を食い尽くし、残りを春義の遺体などとともに搔き集めて、夜具とむしろで覆い、山中深く逃げ入った。〉

生き残った力蔵の直接証言を得た木村盛武の記録により、タケが自分の体を食われながら胎児を思って「腹破らんでくれ！」「のど食って殺して！」と絶叫し続けたことはよく知られている。まさに「生き地獄」だった。

〈 十人余の村民はやっと明景安太郎方に駆け付けた。恐る恐る家に入って、明かりをつけてみると、物は散乱し、各所に生々しい血痕が付着して凄惨な光景。一同いまさらのように仰天して家の中をくまなく調べたところ、明景ヒサノは幸いにも大惨劇を知らず、夜具を被ってスヤスヤ眠っていたため、熊に発見されず危険を免れ、力蔵とともに九死に一生を得た。斉藤巌はしりなどを食われながら生きており、「おじさん、熊を獲（と）ってくれ」と細々とした声で叫び、のどの渇きを訴えた。治療を受けさせるため運ぶ途中、哀れにも息絶えた。〉

このあたり、実際の状況はだいぶ違ったようだ。木村盛武の記録によれば、事態を知った50人余りが明景宅を包囲。わが子を案じて戻ったヤヨが半狂乱になってわめき続けたが、誰1人踏み込めないままだった。屋内からは断末魔のうめき声と救いを求める女性と子どもの叫びに重なって、羆が人骨をかみ砕く「ゴリゴリ」「バリバリ」という不気味な音がしていたとも。とうとう1人が銃を2発発射すると、熊は飛び出して山に逃げた。

ノソリノソリと歩いてくる熊の腹に1発命中させて

そして、惨劇にも終幕が訪れる。

〈 この椿事は付近の村民を驚かせ、我先にと樺の皮を焚きつつ避難する者が多く、途中、取り替えるため投棄した火は十余丁（1キロ以上）にわたり、まるで古戦場をしのばせる光景を呈した。翌11日、鬼鹿村から応援隊として山本兵吉以下9人の鉄砲熟練者が続々来たり、村民と警察分署員の一隊を補助。昼間は熊の足跡をたどって山中深く追撃しようとしたが、恐怖で躊躇、逡巡する者が多かった。加えて、雪中で険しい場所のため歩くのも自由でなく、成果が挙がらないまま、明景家に張り込む一方、最も銃に熟練している者を7人ずつ、約14間（約25メートル）離れた小川を挟む要所を選んで拠点とし、銃7丁を備えて徹夜で見張り、熊の出現を待ち構えた。〉

下流の大川家が熊狩り本部とされ、羽幌警察分署長が本部の隊長となったが、木村盛武の記録は、帝室林野局分担区員の喜渡安信技手が統率力、指導力に優れ、開拓地の人々から信頼されており、その後の山狩りは「土地鑑があり農民に顔の広い分担区員（喜渡技手）が実際の采配を振るうこととなった」（「ヒグマ10号別冊」）と述べている。

〈 獰猛極まりなく人間の肉の味をしめたかの巨熊は14日午前9時ごろ、ノソリノソリと人家を指してゆっくり歩いてくるのを発見。一同用意を整え、7人は銃を携えて川岸に進み、銃を持たない村民300人余りは鎌やまさかりなどを携えて八方に団を組み、家の屋根に上ったり、木陰に身を隠したりして熊が対岸に来るのを待った。熊は家人が立ち退いた川岸の家を襲って鶏数羽を食い、しばらくして出てくると、24〜25間（約44〜46メートル）前方まで近づいた。分署巡査部長が1発目を撃ったのに続き、7人が2発ずつ計14発を放ち、さながら活動写真（映画）を見るように壮観だった。

山本兵吉の1発が見事に熊の腹部を貫き、なおも暴れて雪煙を立てて逃げようとするのを、追撃して2発命中。さすがに猛り狂う巨熊も3発の銃弾を浴びせられたのが致命傷となってうち倒れた。村民が寄ってたかって殴りつけ、ついに打ち止めたが、年齢8歳ぐらい、身長9尺（約2メートル70センチ）余り、体重70〜80貫（約263〜300キロ）。銀毛混じりの稀有の巨熊で、皮は直ちに剥ぎ、肉は村民一同で分け、太田母子その他の仇を報いたのを喜び、安堵した。〉

他紙だけでなく、北海タイムスも前は「金毛」と報じていたが……。山本兵吉をはじめ銃に熟達していたのはマタギ（山間部に居住する伝統的な猟師の集団）だった。（つづく）

