１０日に放送されたフジテレビ系「逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜」では、コットン・きょんが珍しいシチュエーションで確保されてしまい、ネットには同情の声が上がった。

先週に引き続き、２週連続で放送された「逃走中」。２週目の今回も、舞台は同じトヨタアリーナとイマーシブ・フォート東京の隣接する２会場で、途中に「戦闘中」の忍も登場するなど、驚きの展開もあった。

残り３０分を切ったところで、ハンター１５体が放出されるため、これらのハンターを建物内にいれないため、トヨタアリーナかイマーシブ・フォート東京のどちらかを封鎖する…というミッションが繰り広げられた。

その最中、イマーシブ・フォート東京にいたコットン・きょんのスマホが鳴り、その音ですぐ近くにいたハンターが反応。きょんは「残酷！」と言ってすぐにスマホの音を切り、物陰に隠れたが、ハンターに見つかり、そのまま確保。「やめてよ〜。一番恥ずかしいって。走ってるときに捕まりたいのよ」と、スマホの音で見つかってしまうという珍しい事態となった。

ネットでも「それにしてもきょんは可哀想だったなぁ…タイミングが」「あの捕まり方はあまりに可哀想」「着信音で確保とは」「不運すぎる」「捕まり方ダサい」「世にも珍しいスマホの着信音でハンターに捕まった」など、反響を呼んでいた。