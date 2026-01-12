NMB48の3代目キャプテン・塩月希依音（20）ら新成人10人が12日、大阪天満宮（大阪市北区）で「成人式（二十歳のつどい）」に出席した。

昨年10月9日、大阪ミナミのOMB48劇場で開催された「天使のユートピア」公演後に4〜10期のメンバー45人が投票。塩月が新キャプテンに選ばれた。

この日は「今の私らしい元気さを表した黄色と、お上品な大人になりたいという願いを込めて白を選んだ」と明るい晴れ着で登場した。

「NMB48として、大阪城ホールなど1万人以上の規模のホールでライブをすることが目標です。ライブなどステージに立つことが好きなので、個人的にも叶えたい」とキャプテンとして、個人としての抱負を語った。

卒業した山本彩（32）、小嶋花梨（26）の後を継いで3代目となる大役。12歳でグループに加入して多くの人たちに支えられてきた。中でも、OGの渋谷凪咲からは「グループのことをいつも気に掛けてもらったり、相談に乗ってもらっている」と感謝している。

年末には成人らしい出来事も。「有馬記念で5万円負けました。20歳のうちに取り戻したい」とナニワのキャプテンらしく爆笑を誘った。

「ややこしいけど、私たちはAKB世代です。AKB48がデビューした年に生まれた。ファンだけでなく、NMB48を知らない方、アイドルを目指す方たちに憧れられるような活動をしていきます」と宣言して締めくくった。