いまから110年前、北海道北西部の僻地の開拓村で起きた羆（ひぐま）による事件は「熊害史上最大の惨事」といわれる。胎児と2年後に亡くなった子どもも含めると死者8人、重傷者は2人。現場の地名をとった「三毛別羆事件」としていまにその恐怖が伝わる。当時の人々が「魔獣」と呼んだ羆による惨事はどのように起き、どのように伝わったのか。

当時の新聞記事は見出し以外、適宜現代文に直して文章を整理。現代では使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。また、事件では羆による「食害」があったこと、つまり羆が人間の体を食べたことが分かっているが、歴史上の事件とはいえ、人権に配慮して表現を変えている部分がある。（全3回の3回目／はじめから読む）

古い事件の陰にかすんだ

事件を題材にした戸川幸夫と吉村昭の小説の題名がそれぞれ『羆風』『羆嵐（くまあらし）』だったように、この羆が射殺された当日にはすさまじい強風が吹いた。まだ駆除が報じられていない1915年12月16日、小樽新聞は社会面に大きく「風雪一過の後」の見出しで、14日朝の暴風のため、札幌―小樽間や宗谷線（現宗谷本線）、留萌線（現留萌本線）、名寄線（のち名寄本線、1989年廃止）などに被害が出たと伝えた。

北海タイムスは事件から2週間経った12月28日付で「苫前の大被害」として次のように報道。



北海タイムスに載った「羆嵐」のニュース

「14日午前10時よりの暴風は未曾有の猛烈を極め、電柱を折り、屋根を剥ぎ、家屋を倒し、木造倉庫を吹き飛ばし、路上の人を傷つけ、船舶漁具を流失または破壊し、巨浪は市街にまでほとばしり出て、電信線などは北方は18日までも不通。苫前尋常高等小学校などは50人の生徒が一晩学校に宿泊。力昼小学校は校舎が破壊されるなど、全般的に大きな被害を受け、その損害額は苫前、（隣村の）力昼で計5万円になるという」

大正時代の貨幣価値は変動が激しく確定が難しいが、あるデータでは現在の価値で約7000万円になる。しかし、おそらくもっと多額で、いまなら億単位の被害だろう。三毛別地方の人々はこれを「熊（羆）嵐」と呼び伝えた。

こうしたところからも分かるが、当時の人々はこの羆に一種、人智を超えたものを見ていたように感じる。熊を神とあがめたアイヌの感覚に近い。確かに羆の行動からはまるで何か、人間に対する明確な殺意と戦術があるように思える。彼らが「魔獣」と呼んだ意味が分かる。

さらに、羆を狙った銃の多くが不発だったことや、蓮見幹雄の母が12月9日未明、幹雄が夢枕に立って「太田のおばさん（マユ）がこんなになってしまった」と歯が抜けた櫛を見せたと証言したこと、そして、ほかにも人々が何気なく言ったことばが“予言”のように的中したことが輪をかけた。

射殺された羆は解体されて

射殺された羆は現場から苦労して約6キロ離れた三毛別青年会館に運ばれ、解体された。胃の中からマユが着けていたブドウ色の脚絆（きゃはん）の一部と大量の毛髪が出てきた。さらに、集まった人たちが口々に、前にも人を食ったことのある羆だと証言。その言葉を証明する衣類などが次々出てきて驚かせた。しかし、それ以上の真偽は分からないと木村盛武※の記録は言う。皮は板枠に張り付けられ、青年会館前で天日乾燥されたが、その間も棒でたたくなど、村民らの“復讐”が絶えなかった。

※木村盛武＝当時現場周辺を管轄する古丹別営林署の林務官で、独自に調査し、事件の生存者らにインタビューを重ねてまとめた人物。現在その記録は『慟哭の谷 北海道三毛別・史上最悪のヒグマ襲撃事件』で読める。

ほかに、新聞報道には見られないが、木村盛武の記録にはいくつかエピソードがある。

1. 事件の半月以上前の11月中旬から3回にわたって、問題の羆と思われる巨熊が開拓農家の軒先などのトウキビ（トウモロコシ）を食い荒らす出来事があった。マタギが警戒中に羆が現れたが、マタギの1人が焦って発砲したため逃げられた

2. 熊狩り本部は12月11日と12日の夜、明景安太郎宅で、胎児を含む犠牲者の遺体をおとりにして、銃を持った8人が張り込んで待ち受けたが、姿を現した羆はわなを見破り、屋内に踏み込まなかった

3. 六線沢下流の池田家では12月13日未明、熊狩り隊員40人がたむろしていたが、「羆が近くの家に侵入したらしい」という情報が入った後、屋外に積んであった薪が崩れて大きな音を立て、馬が暴れ出して馬小屋から飛び出した。隊員が薪を取りやすい下の方から抜いたためだったが、中にいた者は慌てふためいて物陰に隠れ、普段勇ましいことを自慢にしていた1人の男は台所の下に潜り込んだ。そこへ後から飛び込んできた男が着ていたヤギの皮の刺し子を嫌というほど顔にこすりつけられた。やがて羆ではなかったことが分かり、皆出てきたが、自称勇者は「すんでのところで羆のエサになるところだった。羆の睾丸を顔にこすりつけられた」と大騒ぎ。「羆の金玉事件」として後々まで宴会などで寸劇にされて笑いのタネになった

また、事件の反省材料として挙げるのは（1）羆の出没は多かったが人の被害がなく、安心感から対策がないがしろになってしまった（2）一部の射手が発砲して手負いにしてしまった。「獲物は猟者の独占物」という風潮があって、連携プレーによる駆除体制が築かれていなかった（3）熊の生態と習性への無知――。

中山茂大『神々の復讐 人喰いヒグマたちの北海道開拓史』（2022年）は、当時の状況を、日露戦争後の銃の民間払い下げで技術が未熟な遊猟者が増加したと指摘。「開拓民が増え、熊害が増え、にわか猟師が増え、手負い熊が増え、人食い熊が増えた」と分析している。

背後にあったもう一つの“熊事件”

しかし、これほどの衝撃的な惨劇は「不思議なことに、それよりも古い明治初期に起こった丘珠事件の陰にかすんでしまった」と『慟哭の谷』は書く。丘珠事件とは――。読売新聞の1878（明治11）年1月31日付と2月2日付に札幌の話題の中で「この節は熊が多く出て、14〜15日前には馬子（馬方）が1人かみ殺され…」という記述がある。詳細は門崎允昭『ヒグマ大全』（2020年）を見る。

〈 1878年1月11日、円山（村＝現札幌市中央区）と藻岩山（山鼻村＝現札幌市中央区・南区）の山間にあったと推定されるヒグマの冬ごもり穴に、山鼻村在住の男が撃ちに行き、逆に襲われてかみ殺された。ヒグマは穴に戻らず、平岸村（現札幌市豊平区・南区）から月寒村（現札幌市豊平区）に向かって徘徊し始めたので、開拓使は人身の保安上、1月16〜17日に計6人の猟師を「羆討獲方」として雇い入れ、警察官吏の指揮でヒグマを足跡伝いに追跡した。しかし、白石村（現札幌市白石区）から雁来村（現札幌市東区）まで追跡したところで、吹雪のため、足跡を見失ってしまった。

このヒグマが同月17日深夜から18日未明にかけて丘珠村（現札幌市東区）で炭焼きの家に侵入。主人が立ち向かったが一撃で倒され、妻は乳飲み子の長男を抱いて、雇い人の女性とともに外へ逃げ出そうとした。しかし、妻と女性は背中や脇をひっかかれ、妻は子どもを手から離してしまった。ヒグマは泣き叫ぶ子どもに襲いかかり、食い始めた。妻と女性は逃れて近くの家に助けを求めた。ヒグマは近くの林の中に逃げ込んだが、「羆討獲方」の猟師が夜明けとともに探索を開始。ほどなく発見。捕殺された。〉

「開拓使」は明治政府が1869（明治2）年に設置した北海道の開発・行政を担った機関。これも確かに悲惨な事件だが、三毛別ほどではない。それでもこの事件が世に伝わったのは明治天皇が事件関連の遺物を観覧したからだ。『新撰北海道史 第三巻』（1990年）の「明治十四（1881）年の御巡幸」の項にはこうある。

「第3日、9月1日」

「午後は札幌農学校に臨御。陳武場の楼上において生徒（の）理化学の実験を天覧に供し、畢（おわ）りて博物場に臨御。天覧品中には、斯（か）の前年、丘珠村にて民家に入り、人を喰いし猛熊の剥製も陳列されて、開拓地の凄惨なる一面を展（の）べるが如くであった」

「前年」は「3年前」の誤りだが、剥製だけでなく、アルコール漬けの犠牲者の遺体の一部も保存されていたという。この話はさらに「牡丹灯籠」などで知られる落語家・三遊亭圓朝が1886（明治19）年、元勲の山県有朋（当時内相、のち首相）、井上馨（当時外相）らに従って北海道に出向いた際の体験談をまとめた『椿説蝦夷訛』に織り込んで話題になった。

『慟哭の谷』は、丘珠事件が正確な記録が残されたのに比べて、三毛別事件は「新聞報道以外に信憑性ある事件記録も物的証拠も残されていなかった」ことと、丘珠が大都市札幌に隣接しているのに対し、北海道の北西部の避遠の一寒村で起こったことを「かすんだ」理由に挙げている。

開拓民の苦難への関心は薄くなっていた…当時の“空気”

付け加えれば、丘珠事件から三毛別事件まで37年余り。時代が変わっていた。開拓使は天皇が観覧した翌年の1882（明治15）に廃止されるが、当時はまだ北海道開拓は推進しなければならない国家プロジェクト。開拓地での開拓者の苦難に天皇が心を寄せていることを示す必要があった。その後の日清戦争に次ぐ日露戦争の膨大な戦費支出で国家経済は疲弊。北海道開拓につぎ込む資金がなくなり、なんとか1910（明治43）年から第1期拓殖計画をスタートさせた。それには鉄道路線の開設・延伸も関連していた。

三毛別御料地への開拓民入植もそうした展開の小さな要素だったのだろう。明治から大正に代替わりして北海道開拓の性格が変質。以前より開拓民の苦難への関心は薄くなっていたのだろう。さらに、現場が御料林であることから、皇室のマイナスイメージになると考えられた可能性も……。

事件が落着した後の1915年12月23日付北海タイムスのコラム「閑是非」は、当時の大隈首相とひっかけて次のように書く。

〈「北海道の苫前ではホントの大熊が現れ、人を食い殺すこと7名、負傷者十数名。実に前代未聞の珍事である。今年ほど熊公の跋扈（ばっこ＝思うままのさばる）する年はない。至る所、熊害頻々。実に酸鼻を極めている。苫前の熊公は20人の鉄砲持ちと500人の青年団とでとうとう射止めたようだ。中央の大熊（大隈）は脚は1本でこそあれ、狂暴無比で昨年以来暴れ回っているが、いまだに撃ち止めることができない……」〉

大隈首相は外相当時の1889（明治22）年、右翼の爆弾テロで右脚を失っていた。それをこんなふうに表現するのは品がないが、問題は「酸鼻を極めている」と言いながら、「熊公」と呼ぶなど、全体的に見て、犠牲者や被害者に心から同情しているとは思えない点だ。コラム筆者も「僻遠の一寒村」と思っていたのではないか。

この三毛別羆事件は戸川幸夫、吉村昭両氏の小説が出た後、脚光を浴びるようになり、熊狩り本部が置かれた家の息子が自費で「熊害慰霊碑」を建立。事件を題材に郷土芸能として「苫前くま獅子舞」が創作され、町の有形文化財に。羆が射殺された現場の橋は「射止（うちどめ）橋」と名づけられるなど、町は事件を観光資源にしようとしている。

人間と熊との“経済的な結びつき”

三毛別羆事件の資料を読んでいて、どこか割り切れないものがあった。確かに残虐で悲惨な事件だが、抜け落ちている視点があると感じた。それは人間と熊との距離というか、経済的な結びつきだ。

木村盛武の記録には、問題の羆の部位の行方について記述がある。皮は遺族救済のために創作された芝居の上演の際に使われた。肉は解体現場で大鍋や石油缶で煮て食べた。ためらう人もいたが、「被害者の供養」「魔獣への報復」だとして口にした。固くてまずかったという。薬として珍重された「熊の胆（い）」（胆嚢）は羆を仕留めた山本兵吉のものになったとも、幹部やマタギが分け合ったともいわれるが、はっきりしない。

関連して同年12月29日付小樽新聞には「決死隊に十圓（円）」の記事が見える。三毛別熊害事件で部落一同から決死隊の銃手7人に謝礼10円を贈呈。銃手たちは熊（時価50円）を被害者に香典として贈ったという。あるデータではそれぞれ現在の約1万4000円と約7万円に相当する。これについて『慟哭の谷』は、高額なことから皮と熊の胆の込み価格ではないかとしている。

「宮内省より本道産の羆の肉をお買い上げに」

事件発生前、11月26日付小樽新聞は社会面最下段の雑報の中で「羆の肉御買上」という短い記事を載せている。

「今回宮内省（当時）より本道産の羆の肉をお買い上げになることとなり、道庁へ対し、調進を命じ来たれるをもって、各支庁に宛てて羆を調査中だとの説がある」

報知新聞12月19日付には「第二回の熊の皮陳列」が見出しの同紙主催の催しの案内記事が。

「本日より好評の熊の皮の陳列即売会を再開する。防寒保温の寝具はこれに勝るものなしと各家庭から称揚されている。『熊の皮なら火事の危険がなく、年寄りも安心して寝かされます』……。カムチャッカの極寒をしのぐ熊の皮を来観してほしい」

同紙は12月21日付でも会の模様を載せ「昨日も300円（現在の約42万円）の白熊は寝具用として買われ、30〜40円（同約4万2000円〜約5万6000円）の熊の皮は冷え性の婦人用流産予防に買い入れられた」とした。

羆も含め、熊は「捨てる所がない」と言われるほど各部位が利用できるといわれ、肉も高タンパク低脂肪で鉄分やコラーゲンが豊富。個体によっては美味だが、アイヌ民族は熊を神とあがめ、その肉は「神聖な肉」として珍重しており、それを食べることは霊的にも意味があるとされた。2本の記事からは熊がいかに珍重されていたかが分かる。それで皇室も関心を持ったのか……。

開拓民にとって熊は“自然の恵み”だった

興味深いのは、「ヒグマ10号別冊」に書かれている、11月のサトウキビ被害を現認した際の太田三郎と明景安太郎の会話だ。2人とも被害を受けた家の当主だが、聞いていた村民の証言によると、さして驚く様子もなく「こんな大物なら、さぞかし味もよかろう」と言い合ったという。基本的に、開拓民にとって熊は“自然の恵み”だったということだ。あんな大惨事さえ起こさなければ、農作物などの被害はある程度甘受するという感覚なのだろう。

事件に関連する資料の多くは、この羆は、秋に飽食できずに冬眠しなかった「穴持たず」だったと書いている。丘珠事件のことを思い出してほしい。最初にかみ殺された男性は冬眠している羆を射殺しに行ったのだった。うまくいけば、肉は貴重なタンパク源になり、皮や「熊の胆」は臨時収入になる。それと対比しての「穴持たず」という名称なのだろう。

開拓民を非難するには当たらない。それだけ開拓地の自然条件も経済状況も極めて過酷だった。その中では熊狩りはほとんど生きるために必要な手段だったのだろう。いずれにしろ、人間にとって熊は、肉がジビエ料理に使われるぐらいしか利用価値がない現在とは全く重みが異なる存在だった。北海道では当時、既に羆は札幌など石狩平野から追われて山間地に追いやられていたが、それでも人間との関係はいまよりはるかに濃密だった。いま、もし万が一、三毛別のような大惨事が起きたとしても、全く違った性格のものと受け止められるだろう。

