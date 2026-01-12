アカデミー賞確定？ まるでホラー映画シャイニングなチワワの表情に「主演男優賞！」「本家より凶悪で笑った」
チワワが見せた予想外の表情を撮影した写真がThreadsで話題となっている。投稿したのは、えちごやとちわわ（@echigoya_minimoke）さん。「シャイニング」というタイトルで投稿された写真は3.6万回表示、4100件以上のいいねを記録し、「思ってた以上にシャイニングしててビックリ」「本物より上をいっている気がします！」「本家より凶悪で笑った」などのコメントが寄せられた。普段は大人しいというチワワの玉緒さんについて、飼い主に話を聞いた。
【写真】普段はこんなにかわいいんです…まんまるおめめで焼き芋を見つめる玉緒さん
――ワンちゃんのお写真を撮られた場所や状況について詳しく教えてください。
「撮影場所は自宅のリビングです。お姉ちゃん（ヲトコさん）のおやつを奪って自分のお部屋に逃げ込んだのでお部屋ごと持ち上げて捕獲したら画像のような状態になってしまいました」
――このワンちゃんの表情を見て、投稿主様は最初にどのようなことを連想されましたか？
「最初はただ面白い画像が撮れたと思っただけでしたがどこかで見たことがあるな〜と思ったらシャイニングでした」
――この投稿に対するSNS上での反響や、特に印象的だったコメントを教えてください。
「たくさんコメントをいただきましたが『本物より怖い』というのが笑いました」
――普段のワンちゃんの性格や、今回の表情とのギャップについて詳しく教えていただけますか？
「普段は大人しいのですが食べ物（特にやきいも）を見せると豹変します」
