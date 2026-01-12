1.管理規約を確認しない、守らない

定められた管理規約やルールを理解して守ることは、マンションで暮らす上で最低限しなければならないことだと思います。

マンションにはそれぞれ様々な規約が定められていて、犬の飼育が許可されているマンションの場合は「犬の飼育に関する規約」も設けられているはずです。

具体的には、飼育可能な犬のサイズや頭数、共有部分での犬の扱い、利用できる施設などが決められていることが多いでしょう。

こういった規約を守ることは、マンションに暮らす他人に迷惑をかけないためだけでなく、愛犬を守るためにも大切なことです。

規約を理解していなかったり、ましてや守らなかったりすると、他の住民とのトラブルを招く恐れがあるので十分注意してください。

2.共用部分で犬を放す

犬をマンションで飼う場合、「そのマンションに住んでいる人のすべてが犬好きというわけではない」ということを意識することが大切です。

犬に対して不安や恐怖を感じてしまう人もいますし、犬が好きでもアレルギーを持っている人もいるでしょう。

そのため、他人も利用するエレベーターやロビーなどの共用部分では、犬を自由にさせないようにしましょう。

マンションの敷地内だからと安心してノーリードで歩かせたり、少しの間だけとつないでおいたりするのは絶対にNGです。

共用部分では犬を抱っこやドッグカートで移動するようにしたり、リードを短く持って他人に飛びつかないように配慮したりするようにしましょう。

3.ベランダや庭でブラッシングをする

マンションのベランダや庭は「共有部分」として定められていますが、基本的にはその部屋に住んでいる人だけが使える「専有部分」に近いものだと思います。

そのため、ベランダに愛犬を出して日向ぼっこをさせることなどはあると思いますが、上下左右の部屋に影響が及びやすいので、室内よりも配慮しなければなりません。

特に注意したいのが、ベランダや庭でのブラッシングです。

マンションのベランダは構造上、完全に隣室と隔離されているわけではないため、抜け毛が飛んでいってしまうことがあります。

抜け毛が洗濯物についたり部屋に入ったりしてトラブルになることは少なくないため、ベランダでブラッシングをすることは避けるようにしましょう。

4.しつけや防音対策をしない

基本的に犬のしつけは、犬自身と飼い主さんが楽しく安全で快適に生活していくためにするべきものです。

また、しつけをすることで近隣の人とのトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。

特に、近隣の人への迷惑になりやすいのが吠え声や足音などの騒音です。

これは戸建て住宅でもトラブルになることがありますが、部屋がくっついているマンションでは特に注意しなければなりません。

犬好きの人の中には「犬が吠えるのは仕方のないこと」と思っている人もいますが、他人にとって犬の吠え声はただの騒音でしかない場合もあります。

特に眠ったり静かに過ごしたりしたい夜は、いつまでも犬が吠えているとストレスを感じてしまう人も多いはずです。

そのため、犬が必要以上に吠えることがないようにしっかりとしつけをしたり、防音マットやカーテンを利用して足音などを軽減したりするようにしましょう。

5.窓を開けっぱなしで外出する

マンションの高層階に住んでいる人の中には、ちょっとした外出のときに窓を閉めない人や人間が通れないような小さな窓は開けっ放しで出かける人が少なくありません。

近年は物騒な事件が増えていて防犯意識も高まってきていると思いますが、戸建て住宅に比べてマンションの方がやや戸締りの意識が低いとされています。

しかし、犬を飼っている場合はこうした対応は絶対にNGです。

換気のためにと開けておいた窓から犬が出て転落してしまったり、ベランダを通じて脱走してしまったりといったトラブルを防ぐために、少しの時間でも必ず窓を閉めて施錠しましょう。

まとめ

現在、マンションの6～7割、新築の場合は9割近くがペット飼育可だとされています。

マンションでも気軽に犬を飼えるようになることは素敵なことですが、生活において他人との影響が大きくなりやすく、犬にまつわるトラブルも起こりやすいのが実情です。

マンションで犬を飼おうと思っている人は、定められているルールをしっかりと守り、周囲に十分配慮しながら楽しいドッグライフを送ってくださいね。