ハンドメイド界隈もざわざわ…♡いま大人気の可愛すぎる100均グッズ

今ハンドメイド界隈で大人気の『インド刺繍リボン』が、ついにダイソーに登場しました！デザインやサイズも豊富で、棚一面に並んでいる売り場はとても華やか♡専門店だと少量を購入できない場合が多いですが、ダイソーならちょうどいいサイズを入手できるのが魅力です。とても可愛くてハンドメイドグッズ作成が捗りますよ！

商品情報

商品名：インド刺繍リボン

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：幅7cm×長さ50cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4560441870533

ハンドメイド界隈で今大人気♡ダイソーに『インド刺繍リボン』が登場！

ハンドメイド界隈で人気の『インド刺繍リボン』がダイソーに登場しました！

デザインやサイズがとても豊富で、棚一面に並んでいる売り場はとても華やかでした♡

価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、ハンドメイドグッズ売り場に置かれていました。

今回は、グレー系の比較的落ち着いた色味のリボンを選びました。

他にも、スパンコールが付いたものや、もっと華やかな色合いのリボンなどもありました。

自分好みのリボンを探すのも楽しいです！

こちらのリボンのサイズは、約幅7cm×長さ50cmです。

手芸用品専門店だと少量を購入できない場合が多いので、ダイソーでちょうどいいサイズの商品を買えるのは大きな魅力に感じました！

貼るだけで不器用さんも安心◎ハンドメイドグッズ作成も簡単！

さっそくオリジナルのペンケースを作ってみました。

サイズが小さいので、他の布と組み合わせてポーチなどを作ったりするほうがいいのだとは思いますが、筆者は不器用なので布用の両面テープで接着しました。

両端を数回折り両面テープで貼り付けるだけで簡単なので、裁縫が苦手な方でも挑戦しやすいと思います。

あっという間に完成しました！

裏地やスナップボタンをつければもっと見栄えが良くなりそうですが、手抜きでもここまでのものを作ることができました。

2〜3本のペンを持ち運ぶのにぴったり。

周りと被らない、自分だけのハンドメイドグッズがリボンで作れるとは思いませんでした！

今回はダイソーの『インド刺繍リボン』をご紹介しました。

可愛い小物を低コストで作れるだけでなく、簡単なアレンジでも達成感も味わえておすすめです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。