下着に仕込めば一発で解消！この季節こそ外せない100均グッズ

下着の中に仕込むだけで、汗を吸収してくれる優れもの。2タイプ試したレビューをお届けします！

この季節も気になる汗対策に！セリアで見つけた『胸元汗とりパッド』

商品名：胸元汗とりパッド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦70×横108mm

入り数：1枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4968988078137

厚着をしていると、暖房が聴いた場所や歩いて体温が上がった際など、冬でも汗をかくことは意外と多いですよね。

特に下着の中を伝う汗が気になりますが、しっかりと汗を吸い取って快適に過ごせるアイディア商品を、セリアの衛生グッズ売り場で発見しました！

『胸元汗とりパッド』は、ブラジャーの中に仕込むだけで胸元の汗をしっかり吸収してくれるパッド。価格は110円（税込）です。

使い方はとても簡単で、ブラジャーと胸の谷間の間にパッドを差し込むだけ！

装着後に、適度に腕や肩をまわすなどして、ズレがないかを確認するのがポイントです。

もしズレが気になる場合は、ブラジャーのホックを1段小さくして装着するといいようです。

中にスポンジが入っていて厚みがあり、ふかふかとした質感です。

ブラジャーのワイヤーの痛みがつらいときに、クッション効果で痛みを和らげる効果も期待できます。

試しに水を垂らしてみたところ、サッと吸水してくれました！

小さじ1ほどの量だと裏面に染み込みはするものの、メッシュ素材なのでべとつかず、手触りはさらっとしています。

パッド自体が薄いので違和感がなく、タイトなトップスでも響きにくい点も良いなと思いました。

使い捨てできてお手軽！『胸用吸汗パッド』も便利でおすすめ◎

商品名：胸用吸汗パッド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦90×横150mm

入り数：3枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446036920

同じくセリアで『胸用吸汗パッド』という商品も購入してみました。

こちらも胸元の汗を吸収してくれるパッドなのですが、気軽に使える使い捨てタイプです。

価格は110円（税込）で、3枚入っていました。

裏面の剥離紙をはがし、ブラジャーの内側に貼り付けます。

パッドは「W」のような形をしているのですが、3つの尖りが上を向くように貼り付けます。

ブラジャーを着用後、谷間部分にフィットするように軽く押し当てて調整すれば完了です。

剥離紙を剥がすと、粘着面は両サイドのみとなっています。

サニタリーナプキンのような感じのアイテムです。

こちらも水を垂らして吸収させてみました。

小さじ1ほどの量を、しっかりと吸収してくれました。

ただ、触れてみるとさらっとはしておらず、指先に水分が付くほどべちゃっとしています。

汗を吸収した後長時間つけたまま不快感が続くことを考えると、汗をかいたら取り外して処分してしまった方がいいかもしれません。

使い捨てできるという点では、こちらのほうが手軽さがあります！

裏面はビニールのような、水分を通さない素材になっているのはGOOD。

下着は濡れずに済みます。

真夏はもちろんですが、ジムで運動する際や、寒暖差で汗をかきやすい室内での汗対策にもぴったりでした！

もっと早く知りたかったと思える、とても便利なグッズです。

今回はセリアで見つけた、胸元用の汗取りパッド2種をご紹介しました。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。