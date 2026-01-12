「Amazfit」ブランドのスマートウォッチなどを手がけるZepp Health Corporationは、「Amazfit Active Max」を1月21日に発売する。希望小売価格は2万8900円で、1月9日に予約受付を開始した。

本体の大きさは48.5×48.5×12.2（mm）、本体の重さは39.5g、バンドを含めると56g。防水性能は5 ATM相当で、本体に2つのボタンを備える。

ディスプレイは1.5インチのAMOLEDで解像度は480×480、最大輝度は3000ニト。バッテリー容量は658mAhで、専用のマグネット端子で充電する。通常使用で最大25日間、頻繁に使っても最大13日間、GPSモードでも最大64時間の連続使用が可能という。

GPT-4oを統合したAI音声操作システム「Zepp Flow」を搭載する。マイクとスピーカーを搭載しており、Bluetooth接続したスマートフォンの音声通話に「Amazfit Active Max」応対できる。

ストレージ容量は4GB、オフラインマップを複数ダウンロードできる。また、ソフトウェアアップデート後には約100時間分のポッドキャスト番組を保存できるようになる。

主な仕様