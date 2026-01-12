おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
融通を利かせない。
信頼を得る1週間です。
真面目過ぎて、付き合いづらいと思わせるくらいがちょうどいいみたい。決まりを守って、きっちりやっていきましょう。例えば、車が来ないと分かっていても、赤信号では止まるような生き方です。ちょっとバカみたい、意味がないように感じても、今週はカッチリと。誰かがあなたを見ていて、それが、これからの未来につながっていきます。
人間関係もちょっと厳しめに。リスクがある話は、止めましょう。対策を練り直してきたら、話を聞くスタイルでちょうどよさそう。
オフは、温泉に癒やしが。
愛は、勘違いに注意。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
