2026年1月第3週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。

指針が定まる1週間です。

やぎ座とみずがめ座の境界線ギリギリのところで、月が生まれ変わろうとしています。

新旧交代は自明の理で、この先、入れ替わりが実施されていきますが、まだまだ、古いルール、やり方も捨てたものではないというサインです。現状維持を心掛けつつ、少しずつ未来へ移行していくイメージでいきましょう。


おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

原則厳守。
融通を利かせない。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

情熱にしたがって、
心のままに。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

ストップサイン。
焦らず、様子見で。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

取捨選択のサイン。
いいものだけ残して。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

無理をしない。
新・あなたらしさで。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

2026年が本格始動。
道を切り開いて。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

実力養成のチャンス。
不足を補いましょう。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

脱線大歓迎。
広がっていく方向へ。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

継続は力。
コツコツ主義で。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

ゴーサイン。
生き方を変えるチャンス。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

成りゆき任せで、
気楽に過ごす。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

意志あるところに道が開ける。
思いを形にするチャンス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)