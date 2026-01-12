「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
指針が定まる1週間です。
やぎ座とみずがめ座の境界線ギリギリのところで、月が生まれ変わろうとしています。
新旧交代は自明の理で、この先、入れ替わりが実施されていきますが、まだまだ、古いルール、やり方も捨てたものではないというサインです。現状維持を心掛けつつ、少しずつ未来へ移行していくイメージでいきましょう。
融通を利かせない。
心のままに。
焦らず、様子見で。
いいものだけ残して。
新・あなたらしさで。
道を切り開いて。
不足を補いましょう。
広がっていく方向へ。
コツコツ主義で。
生き方を変えるチャンス。
気楽に過ごす。
思いを形にするチャンス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
指針が定まる1週間です。
やぎ座とみずがめ座の境界線ギリギリのところで、月が生まれ変わろうとしています。
新旧交代は自明の理で、この先、入れ替わりが実施されていきますが、まだまだ、古いルール、やり方も捨てたものではないというサインです。現状維持を心掛けつつ、少しずつ未来へ移行していくイメージでいきましょう。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）原則厳守。
融通を利かせない。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）情熱にしたがって、
心のままに。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）ストップサイン。
焦らず、様子見で。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）取捨選択のサイン。
いいものだけ残して。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）無理をしない。
新・あなたらしさで。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）2026年が本格始動。
道を切り開いて。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）実力養成のチャンス。
不足を補いましょう。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）脱線大歓迎。
広がっていく方向へ。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）継続は力。
コツコツ主義で。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ゴーサイン。
生き方を変えるチャンス。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）成りゆき任せで、
気楽に過ごす。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）意志あるところに道が開ける。
思いを形にするチャンス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)