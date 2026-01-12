【算数クイズ】10、12、15、20、27、38に続く数字は？ 増え方の法則に注目
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！
数字がだんだん大きくなっていますが、増え方が不規則に見えます。この数字の変化には、ある有名な数字のグループが隠れています。
10, 12, 15, 20, 27, 38, □
ヒント：隣り合う数字の「差」を計算してみましょう。2、3、5、7……この数字の並びにピンときますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、前の数字に「素数（2, 3, 5, 7, 11……）」を順番に足していく法則で並んでいました。
隣り合う数字の差を見てみましょう。
10 + 2 = 12
12 + 3 = 15
15 + 5 = 20
20 + 7 = 27
27 + 11 = 38
足されている数字は「2、3、5、7、11」。これは「1とその数以外では割り切れない自然数（素数）」の並びです。
この流れでいくと、11の次の素数は「13」になります。
38 + 13 = 51
よって、正解は「51」となります。
奇数（9など）が混ざっていないことに気付き、素数の数列だと思い至れるかが解答のコツです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
