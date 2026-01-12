スポーツ用品販売のアルペンは、モルテンから発売される「B.LEAGUE LICENSE クラブバスケットボール3号球（全8種）」をスポーツデポ・アルペンおよびアルペングループ公式オンラインストアで限定発売する。こちらの商品はスポーツデポ・アルペン、アルペングループ公式オンラインストアおよびモルテン公式オンラインショップのみで購入できる。

B.LEAGUE LICENSE クラブバスケットボールは、りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024−25出場の8クラブのみの限定デザインとなる。



「宇都宮ブレックス」

「宇都宮ブレックス」の販売店舗は、Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポベルモール宇都宮店、ハーベストウォーク小山店、宇都宮インターパーク店、アルペン西那須野店、公式オンラインストアとなる。



「群馬クレインサンダース」

「群馬クレインサンダース」の販売店舗は、Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ高崎店、前橋吉岡店、ガーデン前橋店、パワーモール太田店、スマーク伊勢崎店、公式オンラインストアとなる。



「千葉ジェッツ」

「千葉ジェッツ」の販売店舗は、Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ市川店、千葉ニュータウン店、茂原店、木更津金田店、市原五井店、南流山店、野田船形店、テラスモール松戸店、公式オンラインストアとなる。



「アルバルク東京」

「アルバルク東京」の販売店舗は、Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ昭島店、グリーンウォーク多摩店、南砂町スナモ店、府中四谷店、カメイドクロック店、公式オンラインストアとなる。



「三遠ネオフェニックス」

「三遠ネオフェニックス」の販売店舗は、Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ山王店、小牧店、みなと稲永駅前店、東浦店、有松インター店、砂田橋店、豊橋店、西尾店、一宮店、豊川店、守山志段味店、愛知東郷店、mozo ワンダーシティ店、アルペン岡崎店、長久手店、公式オンラインストアとなる。



「シーホース三河」

「シーホース三河」の販売店舗は、Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ山王店、小牧店、みなと稲永駅前店、東浦店、有松インター店、砂田橋店、豊橋店、西尾店、一宮店、豊川店、守山志段味店、愛知東郷店、mozo ワンダーシティ店、アルペン岡崎店、長久手店、公式オンラインストアとなる。



「島根スサノオマジック」

「島根スサノオマジック」の販売店舗は、Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ松江店、公式オンラインストアとなる。



「琉球ゴールデンキングス」

「琉球ゴールデンキングス」の販売店舗は、Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ天久店、具志川店、豊崎店、公式オンラインストアとなる。

［小売価格］各2420円（税込）

［発売日］1月9日（金）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp