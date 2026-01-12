

「matcha LOVE さくら抹茶」（パウダーイン）

伊藤園は、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」（「matcha LOVE」は、同社グループのITO EN（North America）INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランド）から、華やかな桜の香りと抹茶のほのかな甘みを楽しめる、振ってつくる体験型抹茶飲料「matcha LOVE さくら抹茶」を、1月19日に春季限定で発売する。

抹茶を含む日本茶の輸出量は約70年ぶりに年間1万トン（資料：財務省貿易統計2025年1月〜10月日本茶輸出実績）を超えるなど、需要が海外を中心に拡大し続けている。同社は、日本文化である「抹茶」の間口を広げるコミュニケーション活動の一環で、海外でも人気の高い日本の文化を象徴した「桜」と抹茶を組み合わせた季節限定の体験型抹茶飲料「matcha LOVE さくら抹茶」を発売する。

「matcha LOVE さくら抹茶」は、国産抹茶に塩漬けの桜の花（桜の葉は使用していない）を組み合わせた、華やかな桜の香りを楽しめる、ほんのり甘い体験型抹茶飲料。キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての抹茶を体験できる。さらに、パッケージの葉の部分をクリアにしたことで、液色が鮮やかに緑色へ変化する様子も楽しめるデザインを採用し、「抹茶」の楽しみ方を広げるしかけを強化した。

同社は同製品の販売を通じて、消費者のニーズに寄り添った「抹茶」の新しい楽しみ方を提案し、消費者の健康で豊かな生活に貢献していく考え。

［小売価格］270円（税込）

［発売日］1月19日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp