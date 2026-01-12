ロッテは、身近に買える、まるで専門店クオリティの「プレミアムガーナ」ブランドから、バレンタインコレクション2026の3品を1月20日に発売する。昨年SNSを中心に大きく話題となった、ピエール・エルメの代表的なフレーバーとのスペシャルコラボレーションが今年も実現した。ピエール・エルメは世界のスイーツをリードし「パティスリー界のピカソ」といわれ、常に創造性あふれるお菓子作りに挑戦し続けている。今年は、「どこまでも限りなく」を意味する「アンフィニマン」フレーバーにフォーカスし、素材の持つ味わいや香りを追求した3品を完成させた。昨年「幻の青いガーナ」として特に話題になった「生チョコレート＜アンフィニマン ヴァニーユ＞」は、バニラ風味をより感じられるように品質を進化させて発売する。

物価高騰の影響を受けながらも、節約疲れの反動として「自分へのご褒美」を求める消費者の増加によって、高価格帯のチョコレートの売上が好調となっており、プレミアムガーナシリーズも前年出荷実績比148％（同社調べ（期間：2025年4月〜11月））と好調に推移している。自分へのご褒美タイムの、身近なチョコレートとして好評を得ているプレミアムガーナシリーズで、贅沢な味わいを楽しんでほしい考え。



「プレミアムガーナ 生チョコレート＜アンフィニマン ヴァニーユ＞」

「プレミアムガーナ 生チョコレート＜アンフィニマン ヴァニーユ＞」は、優雅に香るバニラの生チョコレートをガーナミルクの薄いシェルの中に閉じ込めることで、すっととろける繊細な口どけを感じられる贅沢な一枚に仕上げた。昨年に比べてバニラの風味が感じられるようにした。



「プレミアムガーナ フルーツショコラ＜アンフィニマン フレーズ＞」

「プレミアムガーナ フルーツショコラ＜アンフィニマン フレーズ＞」は、イチゴの濃厚な果実感とみずみずしさがあふれ出すとろ〜りとしたショコラソースを、ガーナチョコレートで包み込んだ。果汁たっぷりでジューシーな果実感ととろけるくちどけのガーナとの調和を楽しんでほしい考え。



「プレミアムガーナ トリュフ＜アンフィニマン ピスターシュ＞」

「プレミアムガーナ トリュフ＜アンフィニマン ピスターシュ＞」は、華やかに香るピスタチオチョコ、とろけるくちどけの濃厚なガーナホワイト、コクのあるピスタチオチョコ、こだわりの3層仕立てによって、ガーナホワイトと「アンフィニマン ピスターシュ」の調和を楽しめる贅沢なトリュフとなっている。

［小売価格］540円前後（税込）

［発売日］1月20日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp