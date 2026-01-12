歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。特別ステージのリハーサル風景を公開しました。

投稿では「特別ステージのリハーサル!! 『ステージリハ』」というタイトルで、バンドメンバーとの練習風景が複数の写真と動画で紹介されています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「旅はまだ終わらない」 特別ステージのリハーサル映像を公開 カジュアルな装いで真剣な表情と笑顔





公開された映像では、工藤さんがマイクを手に歌う姿や、バンドメンバーとの和やかなやり取りの様子が確認できます。グレーのスウェットに黒のダメージデニム、ベージュのブーツというカジュアルな装いで、リハーサルに臨む工藤さんの真剣な表情や笑顔が映し出されています。







リハーサル中の会話では、メンバー同士で「黄砂（黄砂に吹かれて）派手だよね」「バブリーな感じでした」「キラキラしてるもんね、音が」といった楽曲の印象について話し合う様子も。「メタモルフォーゼもそうまあまあ派手」「メタモル（フォーゼ）ギンギンだよね」という会話から、楽曲のリハーサルを入念に行っていることがうかがえます。







動画には、工藤さんだけでなく、ドラム、ベース、キーボードなど、バンドメンバーの演奏風景も収められています。リハーサルルームの木製パネルの壁に囲まれた空間で、メンバー全員が真剣に音楽と向き合う様子が伝わってきます。





リハーサル映像からは、中島みゆきさんのカバー曲「ヘッドライト・テールライト」を歌唱する姿も確認でき、ファンにとっては新たなステージへの期待が高まる内容となっています。







工藤さんは投稿で「バンドメンバーとは、今年の夏のコンサートの打ち合わせも含め、早速みんなで始めています」と説明。さらにヘッドライト・テールライトの歌詞に絡めて「旅はまだ終わらない」という言葉も添えており、今後の活動への意欲を示しています。







この投稿に、「キリキリする位、ワクワクが止まりません」「特別ステージ気になるー 歌声聴けて嬉しい メタモルフォーゼかっこいい」「特別ステージ 今年も沢山楽しみです」「リハの様子ありがとう 歌声聴けて嬉しい」「静香さんの歌声で心が浄化されます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】