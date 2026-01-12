奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たしたへずまりゅう氏（34）が12日までに自身の公式X（旧ツイッター）を更新。少年暴行動画の拡散問題について言及した。

少年暴行動画を巡っては、栃木県立高の生徒が別の生徒に暴行を加える動画が交流サイト（SNS）に投稿され、拡散した問題で、県教育委員会が7日、記者会見し「被害に遭われた生徒と関係者に対し、深くおわび申し上げる」と謝罪。8日には、大分市内の中学校で生徒が別の生徒に暴行を加えている様子を撮影したとされる動画がSNSに投稿され、同市教育委員会は9日に記者会見し、写っているのが市立中学の生徒だと確認した上で「暴力行為があった」との認識を示した。

また、熊本県山都町教育委員会が9日、町立中の生徒が少年を暴行した様子を撮影したとされる動画が、交流サイト（SNS）上で拡散していることを確認し、内容の真偽を含め事実関係の調査を始めたと明らかにするなど、次々と少年暴行動画が拡散している。

へずま氏は「虐めは虐められる側にも問題があるってそんな訳ないだろ。仮にそうだとしたら動画で晒される側にも問題があるんじゃないの？デスドルを否定する人たちに言いたい。今まで警察や教育委員会がこんなにも早く動いたことがあるか？現状虐め撲滅の鍵はSNSにしかない」と訴えた。

6日の投稿では、暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE」（デスドルノート）の創設者・磨童まさを氏とこの問題で連携を取ることを明かしていた。

昨年7月の奈良市議選（定数39）に無所属で初出馬して初当選を果たしたへずま氏は、55人が立候補した同選挙で、奈良公園でのシカの保護活動や大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設反対をアピール。交流サイト（SNS）での高い知名度を生かして、全体で3番目に多い8320票を集めて当選した。