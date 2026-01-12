G-DRAGON¡¢²áµî¤ËÇ®°¦ÀâÉâ¾å¤·¤¿BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG¤ÎG-DRAGON¤¬¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò²¡¤·¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤âÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬, ¸ø¼°¤ËÇ®°¦¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
µî¤ë1·î11Æü¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬10Æü¤ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆ°²è¤¬Ã»¤¯ÊÔ½¸¤µ¤ì¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛG-DRAGON¤â¡©¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¡È¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÎø°¦Ê×Îò¡É
G-DRAGON¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤é¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖGD¤¬¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤ò²¡¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤¼¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢G-DRAGON¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Îº¯À×¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤ß¤ï¤«¤ë¡£
2¿Í¤Ï²áµî¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô²óÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢K-POP¼ø¾Þ¼°¡ÖÂè40²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢G-DRAGON¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»ÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤ò¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»ÉôÌç¤ÎËÜ¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡þG-DRAGON ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£BIGBANG¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£2019Ç¯10·î¤Ë½üÂâ¡£2022Ç¯4·î¤Ë¡ØStill Life¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£2023Ç¯6·î¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£